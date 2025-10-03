Accueil » AI Hosts : YouTube Music va-t-il révolutionner votre écoute avec des DJs virtuels ?

AI Hosts : YouTube Music va-t-il révolutionner votre écoute avec des DJs virtuels ?

YouTube continue d’accélérer dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses services. Après l’arrivée de la fonction Ask for Music en mars dernier, la plateforme de streaming musical teste désormais une nouveauté inspirée de Spotify : les AI Hosts, des animateurs virtuels capables de partager anecdotes, commentaires et histoires autour des chansons que vous écoutez.

Un DJ virtuel façon Spotify, mais à la sauce YouTube

L’idée est simple : pendant votre écoute, un AI Host viendra ajouter des éléments contextuels autour du morceau en cours — anecdote, faits marquants, inspirations ou encore coulisses de l’artiste. Une manière d’enrichir l’expérience musicale en allant au-delà du simple streaming.

La mention du terme hosts au pluriel dans le blog officiel laisse entendre que plusieurs voix ou styles d’animateurs pourraient être proposés, un peu à l’image des présentateurs IA utilisés dans NotebookLM, le projet de podcast généré par Google.

Une fonctionnalité testée via YouTube Labs

Comme pour d’autres expérimentations, YouTube déploie cette nouveauté via son programme YouTube Labs, qui permet aux utilisateurs de tester gratuitement des fonctionnalités en avant-première.

À noter : pour l’instant, l’option AI Hosts est uniquement disponible aux États-Unis, sans nécessité d’un abonnement YouTube Premium.

Des IA de plus en plus présentes dans l’écosystème YouTube

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large d’intégration de l’IA dans les produits YouTube :

YouTube Shorts bénéficie déjà de nouveaux outils créatifs boostés à l’IA (juillet 2025). Auto-dubbing est disponible dans le monde entier pour générer des doublages automatiques multilingues.

La traduction des miniatures (thumbnails) arrivera bientôt pour élargir encore l’accessibilité.

Un futur musical toujours plus interactif

Avec les AI Hosts, YouTube Music cherche clairement à rattraper Spotify et son AI DJ lancé il y a deux ans, tout en ajoutant sa propre touche grâce à l’écosystème Google. Reste à savoir si cette fonctionnalité, encore en test, saura convaincre les auditeurs et enrichir durablement l’expérience musicale.