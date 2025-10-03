Accueil » Galaxy S26 : UFS 4.1 et Snapdragon 8 Elite Gen 5, le duo qui va rendre les flagships instantanés

Samsung s’apprête à faire passer sa série Galaxy S26 à la vitesse supérieure grâce à la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, officialisée par Qualcomm.

Non seulement ce SoC nouvelle génération est 20 % plus rapide et 35 % plus efficace que son prédécesseur, mais il prend également en charge le stockage UFS 4.1, une avancée technologique qui pourrait transformer la réactivité des smartphones Android haut de gamme.

UFS 4.1 : un stockage plus rapide, plus fluide

L’intégration du standard UFS 4.1 signifie des vitesses de lecture et d’écriture encore plus élevées, ce qui se traduira par :

Des lancements d’applications instantanés

Une réduction des temps de latence lors des tâches lourdes (jeux, édition photo, traduction en temps réel)

Une meilleure fluidité globale, particulièrement dans les applications IA générative.

Et même si le support d’UFS 4.1 par la puce n’oblige pas les fabricants à l’adopter, tout indique que Samsung devrait continuer sa tradition d’intégration rapide, comme ce fut le cas avec l’UFS 4.0 sur la série Galaxy S23.

Il est fort probable que la série Galaxy S26 sera parmi les premiers flagships du marché à intégrer l’UFS 4.1, peut-être avec les solutions compactes de Micron.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : un concentré de puissance

Cette puce haut de gamme apportera aussi son lot d’améliorations en dehors du stockage :

Performances CPU et GPU renforcées : pour le multitâche, les jeux et la photo

NPU amélioré (+37 %) : parfait pour les fonctions IA, comme Galaxy AI

Compatibilité avec les RAM LPDDR5X 1γ : plus rapides, plus petites et moins énergivores

La combinaison de ces éléments rendra les Galaxy S26 encore plus rapides et endurants, tout en gardant un design fin.

Batterie : pas forcément plus grande, mais plus intelligente

Malgré le gain de place permis par des modules mémoire plus compacts, Samsung ne devrait pas augmenter la taille de la batterie sur le Galaxy S26 Ultra. En revanche, les gains en efficacité énergétique, associés à des vitesses de charge plus rapides, devraient compenser cette limite et offrir une autonomie réellement optimisée.