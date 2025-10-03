Accueil » L’iPhone 17 Pro devient caméra de télévision : Le smartphone est-il l’avenir du sport en direct ?

L’iPhone a toujours été reconnu pour ses capacités photo et vidéo. Mais avec l’iPhone 17 Pro, Apple franchit un nouveau cap : l’iPhone 17 Pro a été utilisé comme caméra de diffusion professionnelle lors d’un match de MLB retransmis en direct sur Apple TV+.

Une grande première pour la marque… et pour l’histoire de la télévision sportive.

Fenway Park, caméras iPhone en action : une prouesse technique inédite

Le 27 septembre, lors du choc entre les Detroit Tigers et les Boston Red Sox au mythique Fenway Park, plusieurs iPhone 17 Pro ont été utilisés pour capturer des plans en direct, intégrés directement dans le flux de diffusion officiel de Friday Night Baseball sur Apple TV+.

Ces iPhone ont filmé des moments clés : échauffements, introduction des joueurs, ambiance dans les gradins, et même des plans depuis l’intérieur du célèbre « Green Monster », l’un des murs les plus iconiques du baseball.

Des overlays à l’écran indiquaient en temps réel quand l’iPhone était utilisé comme source vidéo.

Un smartphone à la hauteur d’une caméra pro

Apple précise que l’iPhone 17 Pro a permis de capturer des images à la qualité broadcast, tout en offrant des angles inédits grâce à son format compact et sa facilité de manipulation. Ses atouts techniques ne sont pas anodins :

Capteur principal 48 mégapixels avec stabilisation avancée

Enregistrement en ProRes 4K Log

Support natif des LUTs pour le traitement colorimétrique

Format léger, maniable, et adaptable à tous les recoins du stade

Un véritable outil professionnel, qui démontre que les smartphones peuvent désormais rivaliser avec des équipements de plusieurs kilos.

Le match, un prétexte pour une démonstration technologique

Côté terrain, les Red Sox ont remporté le match 4-3, validant leur billet pour les playoffs. Mais pour Apple, l’enjeu était ailleurs : montrer qu’un iPhone peut tenir le rôle d’une caméra de télévision, sans compromis sur la qualité.

Ce test s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple avec la MLB, déjà marquée par :

Des plans drones en direct

Des caméras embarquées sur les arbitres

Des effets graphiques temps réel basés sur des statistiques

Des expérimentations avec des caméras « megalodon »

Et après ? Vers une nouvelle ère de production mobile

Apple n’a pas caché son ambition : multiplier l’usage de l’iPhone Pro dans les productions sportives. Avec une qualité vidéo professionnelle et une souplesse d’utilisation inégalée, l’iPhone 17 Pro pourrait devenir un outil incontournable pour les réalisateurs mobiles, les reporters de terrain, ou même les créateurs de contenu indépendant.

Et ce n’est probablement que le début : des rumeurs évoquent déjà une intégration plus poussée dans les futures diffusions sportives, avec des iPhones montés sur stabilisateurs, des transmissions 5G en direct, et des angles immersifs inédits.

L’iPhone 17 Pro dépasse le cadre du smartphone

Avec cette expérimentation réussie, Apple prouve que l’iPhone 17 Pro à 1 329 euros n’est plus seulement un smartphone haut de gamme, mais aussi un outil de production audiovisuelle professionnelle. Une évolution naturelle pour un appareil qui, année après année, redéfinit ce que peut faire un téléphone.

Le futur de la captation vidéo mobile est en marche. Et visiblement, il tient dans une poche.