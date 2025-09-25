Accueil » Xiaomi Pad 8 Pro : puissance de bureau et confort visuel dans une tablette haut de gamme

Xiaomi Pad 8 Pro : puissance de bureau et confort visuel dans une tablette haut de gamme

Xiaomi Pad 8 Pro : puissance de bureau et confort visuel dans une tablette haut de gamme

Lors de son discours annuel, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a présenté officiellement la Xiaomi Pad 8 Pro, une tablette premium conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs créatifs, professionnels et amateurs de divertissement exigeants.

Elle a été lancée aux côtés du Xiaomi 17 et des Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max.

Dotée du Snapdragon 8 Elite, d’un écran LCD 3.2K de 11,2 pouces jusqu’à 144 Hz et d’une version Matte Edition avec traitement anti-reflet nano-texturé, la Pad 8 Pro propose une expérience fluide, performante et immersive.

Xiaomi Pad 8 Pro : Des performances de niveau PC dans un format tablette

La Xiaomi Pad 8 Pro repose sur la plateforme Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm, offrant une fréquence CPU allant jusqu’à 4,32 GHz, couplée au GPU Adreno. Avec un score dépassant 3 millions sur AnTuTu, la tablette permet du multitâche fluide, du montage 4K, et même des jeux en résolution native, confirmant sa puissance de calcul digne d’un ordinateur portable.

L’écran LCD 11,2 pouces au format 3:2 (3 200 x 2 136 pixels) affiche jusqu’à 144 Hz, 12 bits de couleur, une luminosité de 800 nits, et est compatible HDR10, HDR Vivid et Dolby Vision.

La version Matte Edition va encore plus loin avec une surface nano-texturée réduisant la réflexion de 70 % et filtrant 99 % de la lumière parasite pour une sensation proche du papier.

HyperOS 3 : une interface optimisée pour les grands écrans

La Xiaomi Pad 8 Pro fonctionne sous HyperOS 3, avec un multitâche amélioré, un dock intelligent, des fonds d’écran génératifs par IA et des fonctions pensées pour les pros : WPS Office, CAJViewer, ZW CAD… La tablette prend aussi en charge la navigation de type PC et la gestion avancée des fenêtres.

Une caméra taillée pour les visioconférences

La tablette est équipée d’un capteur arrière de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et enregistrement 4K à 60 fps, et d’une caméra frontale ultra-grand-angle de 32 mégapixels avec cadrage automatique, lumière d’appoint et commandes gestuelles. Le tout est appuyé par un système de quatre micros avec réduction de bruit vocale par IA.

Avec sa batterie de 9 200 mAh, la Xiaomi Pad 8 Pro offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo, 10,5 heures de jeu et plus de 20 heures de réunion en ligne. Elle prend en charge la charge rapide 67 W, ainsi que la recharge inversée filaire à 22,5 W, et est compatible avec les protocoles QC 3+, PD 3.0 et mi 2,0 -FC.

Design, audio et connectivité premium

La Xiaomi Pad 8 Pro propose le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, l’USB 3.2 Gen 1, ainsi que quatre haut-parleurs stéréo optimisés pour Dolby Atmos et Hi-Res Audio. Le boîtier intègre un capteur d’empreintes latéral, un capteur infrarouge, un gyroscope et des capteurs de lumière ambiante.

Parmi les accessoires, on retrouve le stylet Xiaomi Focus Pro, avec retour haptique et gestes avancés, et le clavier magnétique flottant avec pavé tactile de précision.

Prix et disponibilité (Chine)

La Xiaomi Pad 8 Pro est disponible en Noir, Vert turquoise et Bleu Ice Crystal à partir de 2 799 ¥ (~ 335 euros) pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version Matte Edition est proposée dans les configurations haut de gamme.

Le stylet Focus Pro et le clavier flottant sont vendus séparément. Ce dernier est proposé au prix de 699 ¥ (~ 85 euros).