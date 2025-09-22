Snapdragon 8 Elite Gen 5 : specs, benchmarks et nouveautés avant le lancement

Qualcomm s’apprête à dévoiler son nouveau processeur phare, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, successeur direct du Snapdragon 8 Elite.

La présentation aura lieu le 23 septembre, mais grâce aux fuites et premiers benchmarks, nous avons déjà un aperçu assez complet de ce qu’il prépare.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: Une nomenclature qui interroge

Le nom officiel peut sembler étrange : après le Snapdragon 8 Elite (quatrième génération), Qualcomm passe directement au Snapdragon 8 Elite Gen 5. Logiquement, l’an dernier, le SoC aurait dû s’appeler Gen 4. Ce choix vise à réaligner la gamme avec les générations précédentes : Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3… puis Elite (Gen 4), et désormais Elite Gen 5.

À côté de ce modèle haut de gamme, Qualcomm devrait également annoncer un Snapdragon 8 Gen 5 un peu moins puissant, et vers mi-2026, des variantes plus abordables viendront compléter la gamme.

CPU, GPU et architecture

Pas de passage au 2 nm pour cette génération : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera gravé par TSMC en 3 nm (N3P), offrant environ 5 % de gain de performances à consommation équivalente par rapport au N3E du Elite 2024.

L’architecture CPU conserve une organisation 2 + 6 cœurs Oryon, mais avec des fréquences revues à la hausse.

Sur le Xiaomi 17 Pro (fuite Geekbench), deux cœurs atteignent 4,61 GHz et six autres montent à 3,63 GHz.

Sur une version « for Galaxy » repérée dans le Galaxy S26 Edge, les fréquences grimperaient même à 4,74 GHz pour les cœurs performance.

Autre évolution clé : le cache passe de 24 Mo (12 Mo L2 + 12 Mo L3) à 32 Mo (16 Mo L2 + 16 Mo L3), ce qui devrait améliorer la rapidité et la gestion multitâche.

Le GPU évolue aussi : le Adreno 840 tourne à 1,20 GHz, contre 1,10 GHz pour le précédent Adreno 830. La rumeur évoque également un NPU capable d’atteindre 100 TOPS, dépassant ainsi certains processeurs de PC portables en calcul IA.

Résultats de benchmarks

Les premiers résultats sont prometteurs. Sur Geekbench 6.4, un Xiaomi 17 Pro équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 affiche :

3 831 points en monocoeur,

11 525 points en multicoeurs.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Elite atteignait environ 3 179/10 114 points. L’Apple A19 Pro garde l’avantage en monocoeur (3 461 points), mais Qualcomm reprend la main en multicoeurs. Côté AnTuTu, aucune fiche officielle n’a encore circulé, mais le leaker Digital Chat Station parle d’un score autour de 4,4 millions de points (version 11).

Vers une disponibilité rapide

Xiaomi devrait être le premier constructeur à lancer un smartphone équipé de cette puce, probablement le Xiaomi 17 Pro. D’autres modèles suivront d’ici fin 2025, avec sans doute une exclusivité « for Galaxy » chez Samsung pour la série Galaxy S26.