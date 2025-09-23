Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max : design officiel dévoilé avant le lancement

Xiaomi a levé le voile sur les premières images officielles de sa série Xiaomi 17, confirmant plusieurs changements de design majeurs avant la présentation prévue le 25 septembre en Chine.

La marque fait l’impasse sur le chiffre 16 pour s’aligner directement avec l’iPhone 17 d’Apple, signe de sa volonté de rivaliser frontalement sur le haut de gamme.

Une nouvelle identité visuelle pour le Xiaomi 17

Le Xiaomi 17 standard se dévoile en blanc et bleu ciel, avec un design plus épuré et arrondi que son prédécesseur. Le module photo arrière adopte désormais une forme carrée aux coins adoucis, avec des capteurs légèrement proéminents, à la manière des derniers iPhone.

L’écran plat de 6,3 pouces profite de bordures ultra-fines de 1,18 mm, au format 19.6:9, le tout pour un poids de 191 g, pensé pour rester compact et agréable en main. Contrairement aux modèles Pro, il ne dispose pas d’écran secondaire à l’arrière.

Xiaomi 17 Pro et Pro Max : le retour du « Magic Back Screen »

Les versions Pro se distinguent par des finitions plus audacieuses : le Xiaomi 17 Pro s’affiche dans les coloris Cold Smoke Purple, tandis que le Xiaomi 17 Pro Max opte pour un Forest Green profond. Les deux modèles abandonnent les bords incurvés de la génération précédente au profit d’écrans totalement plats, uniformisant ainsi le design de la gamme.

À l’arrière, Xiaomi intègre son Magic Back Screen directement dans le bloc photo. Cet écran secondaire permet d’afficher des notifications, l’heure, des aperçus selfies, et d’autres interactions rapides. Deux capteurs dépassent légèrement, tandis que le troisième reste parfaitement intégré dans la surface.

Une collaboration Leica toujours au cœur de la photo

Comme sur la précédente série, Xiaomi confirme son partenariat avec Leica pour le réglage et l’optimisation des caméras. Même si les spécifications détaillées n’ont pas encore été annoncées, la promesse est claire : des performances photo renforcées sur l’ensemble de la gamme.

Ce qu’il reste à découvrir

Le lancement du 25 septembre devrait lever le voile sur :

les capacités de batterie (déjà évoquées dans les fuites à 7 000 mAh pour le modèle standard),

les nouveautés logicielles avec HyperOS 3,

et surtout le calendrier de sortie internationale.

Avec des bords affinés, un nouveau design photo, et le retour du Magic Back Screen sur les Pro, la série Xiaomi 17 marque une vraie rupture esthétique par rapport à la génération précédente. Reste à voir si les améliorations techniques, notamment côté photo et autonomie, seront à la hauteur de ce nouveau positionnement face à l’iPhone 17.