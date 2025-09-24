Accueil » Figma étend MCP à Make : l’IA peut désormais lire et recréer vos apps

Figma vient d’annoncer une mise à jour majeure qui rapproche encore plus la conception et l’intelligence artificielle. Sa technologie Model Context Protocol (MCP) — qui permet aux modèles d’IA de dialoguer directement avec ses outils — s’étend désormais à Figma Make, la solution de prototypage et de génération d’applications par prompts.

MCP + Figma Make : un pont entre IA et code

Jusqu’ici, les IA voyaient les prototypes Figma comme de simples images rendues, sans véritable accès à leur logique interne. Avec le nouveau MCP server pour Make, c’est toute l’architecture du code qui devient lisible.

« Par l’intermédiaire d’un fichier Make, les modèles d’IA peuvent voir le code sous-jacent au lieu d’une image statique. Le serveur MCP indexe ce code et permet aux plateformes partenaires de demander exactement ce qui est nécessaire », explique Kris Rasmussen, directeur technologique de Figma.

Concrètement, les IA et agents de développement peuvent reproduire avec précision une application conçue dans Figma Make, sans deviner à partir de captures visuelles.

Un accès élargi et multi-plateformes

Le serveur MCP Figma Make fonctionne dès aujourd’hui avec :

Anthropic

Cursor

Windsurf

Visual Studio Code

Et ce n’est qu’un début. Figma a confirmé que d’autres serveurs MCP tiers pourront se connecter à Make dans les prochains mois.

L’autre grande nouveauté, c’est que l’accès ne se limite plus au bureau. Désormais, les agents IA, navigateurs et IDE cloud peuvent exploiter MCP à distance, ouvrant le champ aux développeurs qui n’avaient pas accès à la version desktop.

Les prochaines nouveautés de Figma

En parallèle de l’extension de MCP, Figma prépare de nouvelles fonctionnalités qui devraient séduire les designers et les développeurs :

Design Snapshot: un outil qui convertit des snapshots Make en calques éditables dans Figma Design (lancement prévu cette semaine).

Édition par prompts : en cours de test, cette fonctionnalité permettra de modifier des designs via des instructions IA directement depuis la toile Figma Design, sans quitter l’interface.

Figma veut devenir le hub IA de la création

Avec cette mise à jour, Figma franchit un pas stratégique : faire de ses outils non seulement des plateformes de design collaboratif, mais aussi des environnements natifs pour les IA et les agents de développement.

La combinaison MCP + Make pourrait transformer la manière dont les applications sont conçues, prototypées et générées, en fluidifiant le passage entre la création visuelle et le code opérationnel.