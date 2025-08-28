Accueil » Xiaomi HyperOS 3.0 : lancement prévu aujourd’hui avec une bêta déjà en cours

Xiaomi a officiellement confirmé que HyperOS 3.0, la prochaine grande mise à jour logicielle pour ses smartphones et tablettes, sera dévoilée ce 28 août 2025, lors d’un événement en Chine.

Ce lancement intervient 2 mois plus tôt que le calendrier habituel, marquant un tournant important dans la stratégie logicielle de la marque.

HyperOS 3.0 : Une expérience fluide et naturelle au cœur des priorités

Selon Lu Weibing, partenaire du groupe Xiaomi, président de la division mobile et directeur général de la marque, HyperOS 3 (également appelé Surge OS 3) représente « un nouveau point de départ » pour l’écosystème logiciel de Xiaomi.

« Rendre le système fluide est notre objectif. Nous voulons offrir une expérience réactive, naturelle, continue et fluide. Et en même temps, une interface intuitive, facile à prendre en main et satisfaisante à utiliser », précise la société.

Ce changement de cap marque la volonté de Xiaomi de rehausser l’expérience utilisateur à la fois sur le plan des performances que de l’ergonomie.

Une bêta déjà disponible pour certains smartphones et tablettes

Xiaomi a lancé le programme de bêta test de HyperOS 3 en Chine pour une poignée d’appareils haut de gamme :

Smartphones concernés :

Xiaomi Mi 15 Ultra

Xiaomi Mi 15 / Mi 15 Pro

Xiaomi Mi 15S Pro

Redmi K80 Pro / Édition Ultimate

Tablettes concernées :

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Les utilisateurs chinois de ces modèles peuvent désormais s’inscrire au programme de test, dans le but de partager leur retour d’expérience avec l’équipe de développement. Xiaomi espère ainsi accélérer l’optimisation et intégrer davantage de retours utilisateurs dans les versions finales.

Un « nouveau départ » pour l’expérience Xiaomi

Lu Weibing insiste sur le fait que HyperOS 3 ne représente pas un simple rafraîchissement logiciel, mais bien une étape structurante dans l’évolution de l’écosystème Xiaomi. En cherchant à fluidifier chaque interaction et à renforcer l’intuitivité des fonctionnalités, la marque entend concurrencer plus sérieusement les systèmes comme iOS ou One UI.