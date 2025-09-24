Accueil » MediaTek Dimensity 7360 : un processeur milieu de gamme taillé pour le gaming et la photo

MediaTek Dimensity 7360 : un processeur milieu de gamme taillé pour le gaming et la photo

Après le lancement de son Dimensity 9500 haut de gamme, MediaTek revient sur le marché du milieu de gamme avec le Dimensity 7360. Malgré son nouveau nom, il s’agit davantage d’une évolution du Dimensity 7300 que d’une refonte complète.

Dimensity 7360 : Une architecture familière, mais optimisée

Le Dimensity 7360 reprend une formule bien connue avec :

4 cœurs Arm Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,5 GHz pour les performances,

4 cœurs Cortex-A55 dédiés à l’efficacité énergétique.

Rien de révolutionnaire côté hardware, mais MediaTek mise sur ses optimisations logicielles pour faire la différence, notamment dans le domaine du gaming et de la consommation d’énergie.

Gaming: Adaptive Gaming Technology 3.0

La grande nouveauté vient du support de l’Adaptive Gaming Technology 3.0, qui équilibre qualité visuelle et fluidité d’affichage tout en limitant la chauffe et la perte d’autonomie.

MediaTek affirme que le Dimensity 7360 peut offrir jusqu’à 20 % de meilleures performances et d’efficacité énergétique par rapport aux plateformes concurrentes. Reste à voir ce que cela donnera dans des smartphones réels.

Photo et vidéo : capteur jusqu’à 200 mégapixels

Le processeur d’image Imagiq 950 ISP prend en charge des capteurs jusqu’à 200 mégapixels, avec des fonctionnalités avancées :

HDR vidéo en temps réel avec plage dynamique élargie de 50 % face à la concurrence,

réduction du bruit par compensation de mouvement,

mise au point en direct plus rapide.

Pour les écrans, la puce intègre MiraVision 955, qui améliore le rendu sur des dalles WFHD+ avec prise en charge de la couleur 10 bits.

Connectivité dernier cri

Côté connexion, le Dimensity 7360 coche toutes les cases modernes :

5G avec agrégation triple porteuse (3CC),

VoNR (voix sur 5G),

Wi-Fi 6E,

Bluetooth LE Audio avec Dual Link stéréo,

technologie Lightning Connect pour des connexions Bluetooth plus rapides.

Intelligence artificielle et mémoire

La puce embarque un NPU 655, qui prend en charge les calculs en précision mixte afin d’améliorer l’efficacité dans les traitements visuels et photo.

Côté mémoire, elle est compatible avec :

LPDDR4x et LPDDR5 pour la RAM,

UFS 3.1 pour le stockage.

Le Dimensity 7360 n’est pas une révolution, mais un solide rafraîchissement pensé pour les smartphones milieu de gamme. Avec son orientation vers le gaming fluide, la photo HDR avancée, et une connectivité complète, il devrait séduire les fabricants cherchant un équilibre entre performance et efficacité énergétique.

Reste maintenant à voir quels modèles inaugureront cette nouvelle puce dans les prochains mois.