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Xiaomi lance MiMo Code, un assistant IA open source pour coder dans le terminal

Xiaomi lance MiMo Code, un assistant IA open source pour coder dans le terminal

Xiaomi poursuit son offensive dans l’intelligence artificielle générative. Après avoir lancé ses modèles MiMo, le groupe chinois dévoile MiMo Code V0.1.0, un assistant de programmation IA open source conçu pour fonctionner directement dans le terminal.

Son ambition est claire : aider les développeurs sur des projets longs sans perdre le fil, l’un des grands défauts des assistants de code actuels.

Un agent de codage open source sous licence MIT

MiMo Code repose sur le projet OpenCode et est publié sous licence MIT. Les développeurs peuvent donc l’utiliser, le modifier et l’intégrer librement dans leurs propres workflows.

L’outil inclut par défaut un accès gratuit à MiMo-V2.5, le dernier modèle multimodal de Xiaomi. Il peut aussi être connecté à d’autres modèles, comme DeepSeek, Kimi ou GLM.

Une mémoire persistante pour les longs projets

La fonction la plus intéressante est son système de mémoire persistante. La plupart des assistants IA dépendent uniquement de la fenêtre de contexte du modèle. Quand celle-ci se remplit, l’outil oublie progressivement les décisions précédentes.

MiMo Code contourne ce problème avec un sous-agent en arrière-plan chargé de résumer, organiser et stocker le contexte pendant que le développeur travaille.

Une commande automatique, /dream , s’exécute tous les sept jours pour nettoyer les anciennes sessions, fusionner les doublons, vérifier les chemins de fichiers et consolider la mémoire à long terme.

Mode Compose : du brief au code complet

Autre nouveauté : le mode Compose. Activé avec la touche Tab, il permet de donner une intention générale plutôt qu’une instruction étape par étape. L’agent peut alors planifier, concevoir, coder, tester et relire le résultat.

Xiaomi affirme que cette approche peut produire des livrables de qualité industrielle. Une promesse ambitieuse, appuyée par des scores annoncés de 62 % sur SWE-Bench Pro et 73 % sur Terminal Bench 2.

Le terminal redevient le centre du développement IA

MiMo Code mise aussi sur la simplicité. Sur macOS et Linux, l’installation passe par une seule commande. Sur Windows, elle se fait via npm . Une fois installé, il suffit de taper mimo dans le terminal.

L’assistant prend également en charge l’entrée vocale grâce à MiMo-V2.5-ASR, permettant de dicter des commandes ou de lancer des actions sans utiliser le clavier.

Xiaomi veut exister dans l’IA développeur

Avec MiMo Code, Xiaomi ne se contente plus de publier des modèles. L’entreprise construit progressivement un écosystème complet autour de ses IA, allant du raisonnement au multimodal, jusqu’aux agents de développement.

Le vrai enjeu sera désormais l’adoption. Face à Claude Code, GitHub Copilot, Cursor ou Gemini Code Assist, Xiaomi devra prouver que MiMo Code tient ses promesses sur des projets réels.

Mais son approche open source, sa mémoire persistante et son accès gratuit à MiMo-V2.5 pourraient lui donner une vraie place auprès des développeurs curieux et des équipes cherchant plus de contrôle sur leurs outils IA.