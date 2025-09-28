Accueil » Samsung One UI 8.5 : une intégration IA inédite directement sur l’écran d’accueil

Samsung vient à peine de lancer la mise à jour One UI 8 à grande échelle, mais déjà, des fuites révèlent les premières nouveautés de One UI 8.5.

Au programme : un design inspiré d’iOS, un affichage privé… et surtout, une intégration poussée de l’intelligence artificielle directement sur l’écran d’accueil.

One UI 8.5: Des réponses IA à vos questions depuis l’écran d’accueil

Selon une analyse du launcher One UI 8.5 réalisée par Android Authority, Samsung prépare une nouvelle fonction baptisée (en interne) Finder AI.

Concrètement, elle permettrait de poser une question directement depuis l’écran d’accueil, de recevoir une réponse concise et amicale en trois phrases maximum, et ce, sans devoir passer par Google Search ou une application tierce.

Une barre de recherche dédiée pourrait remplacer la barre Google habituelle, laissant le choix à l’utilisateur de sélectionner son fournisseur IA préféré.

Gemini, Perplexity ou Galaxy AI : le choix laissé aux utilisateurs

Contrairement à Apple ou Google, Samsung semble jouer la carte de l’ouverture. Les fuites montrent que les utilisateurs pourraient choisir entre :

C’est une différence majeure avec Apple Intelligence (iPhone 17), encore limité et souvent critiqué pour les réponses vagues de Siri, ou avec Google Pixel, qui ne permet pas d’intégrer des IA concurrentes.

Un pas en avant face à Apple et Google

Avec cette nouveauté, Samsung pourrait prendre une longueur d’avance dans la course à l’IA mobile :

Face à Apple : Siri reste en retrait malgré Apple Intelligence, incapable de fournir des réponses claires sans passer par des résultats Web.

Face à Google : les Pixel 10 misent sur Gemini, mais sans ouverture à d’autres IA.

Samsung, en revanche, se positionne comme l’acteur le plus flexible, en laissant le choix de l’assistant IA et en l’intégrant au cœur de l’expérience One UI 8.5.

Finder AI : un concurrent direct de Siri et Gemini

Si cette fonctionnalité se confirme, elle pourrait transformer l’expérience utilisateur en offrant un assistant réactif et utile, une intégration fluide sans ouvrir d’applications, et une alternative crédible à Siri et Gemini sur mobile.

Imaginez poser une question sur votre écran d’accueil et obtenir immédiatement la réponse la plus pertinente, sans passer par un navigateur.

Disponibilité et Galaxy S26 en ligne de mire

One UI 8.5 devrait être dévoilé avec la prochaine génération de smartphones Samsung, notamment le Galaxy S26 Ultra, attendu début 2026. Si Samsung réussit à livrer une telle intégration IA dès la sortie, cela pourrait être un argument majeur face aux iPhone 17 et Pixel 10.

Avec One UI 8.5, Samsung ne se contente pas d’un lifting inspiré d’iOS. La firme coréenne veut faire de l’IA une fonction centrale et personnalisable, accessible directement depuis l’écran d’accueil.

En laissant le choix entre plusieurs assistants (Gemini, Perplexity, Galaxy AI), Samsung prouve son ambition de dominer la bataille de l’IA mobile.

Apple et Google devraient en prendre note : l’avenir des smartphones se jouera aussi sur la flexibilité et l’intelligence des assistants intégrés.