Samsung lance la Movingstyle Smart TV 2025 : une télé qui vous suit partout

Samsung innove une fois de plus sur le marché des téléviseurs connectés. La marque sud-coréenne vient de dévoiler la Movingstyle Smart TV 2025, un écran conçu pour accompagner les utilisateurs de pièce en pièce grâce à son support à roulettes et réglable en hauteur.

Movingstyle Smart TV: Une TV conçue pour la mobilité

La Movingstyle Smart TV est un téléviseur de 27 pouces monté sur un pied mobile. Contrairement à un modèle mural classique, elle peut être déplacée facilement dans la maison pour s’adapter à vos usages : film dans le salon, appel vidéo dans le bureau ou session de réseaux sociaux dans la chambre.

Son prix en Corée du Sud est de 1 440 000 won, soit environ 1 035 €. Elle succède à la Movingstyle Edge, lancée quelques semaines plus tôt.

Écran tactile polyvalent

Elle dispose d’un écran QHD de 27 pouces (2 560 x 1 440 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale, et offre une rotation portrait/paysage selon le contenu (films, réseaux sociaux, visioconférences).

L’écran détachable dispose d’une poignée et d’une béquille intégrée, transformant la TV en moniteur portable. L’autonomie annoncée est estimée à 3 heures maximum grâce à sa batterie rechargeable en USB-C.

Parmi les autres caractéristiques techniques :

Haut-parleurs stéréo 10W.

Wi-Fi 5 et Bluetooth 5,3 pour la connectivité.

HDMI et 2 ports USB-C.

Compatibilité avec la Slim Fit Camera de Samsung pour les appels vidéo.

Système d’exploitation Tizen OS avec Bixby et Google Assistant pour les commandes vocales.

Une réponse au LG StanbyME

Samsung s’inspire de l’approche du LG StanbyME, mais va plus loin en ajoutant un écran tactile et un mode détachable. Résultat : un produit hybride, à la fois télé connectée, écran portable et outil de productivité.

Pour l’instant, la Movingstyle Smart TV 2025 est uniquement disponible en Corée du Sud. Samsung n’a pas encore confirmé de lancement international.

Avec la Movingstyle Smart TV 2025, Samsung cible les utilisateurs à la recherche de flexibilité et de mobilité. Son design polyvalent et ses fonctions intelligentes pourraient séduire ceux qui veulent une télé adaptée à tous les usages, du divertissement au télétravail.