iPhone 17 : rayures dès le lancement, vers un nouveau « Scuffgate » ?

Le tout nouveau iPhone 17 est enfin disponible, mais son arrivée sur le marché n’est pas exempte de polémique. À peine lancé, certains modèles exposés en boutique présentent déjà des traces d’usure, rappelant de mauvais souvenirs aux fans d’Apple.

iPhone 17 : Des rayures visibles dès le premier jour

Le jour de lancement d’un iPhone est toujours un événement, avec des files d’attente devant les Apple Store et une excitation palpable. Pourtant, cette année, l’enthousiasme est légèrement tempéré par une surprise désagréable.

Dans les Apple Store de Hong Kong, Shanghai et Londres, plusieurs unités d’exposition du iPhone 17 Pro et du Pro Max en bleu profond, ainsi que de l’iPhone Air en noir, affichent déjà des rayures et des traces visibles après seulement quelques heures de manipulation.

Ce constat est particulièrement frappant, car Apple avait mis en avant le nouvel aluminium redessiné de la gamme, censé offrir une finition bien plus résistante aux rayures.

Rapidement, des photos de ces modèles abîmés ont envahi les réseaux sociaux, notamment Weibo en Chine et X, où le sujet est devenu tendance.

Un air de déjà-vu : retour des « — gate » ?

Cette situation rappelle immanquablement le tristement célèbre « Scuffgate » de 2012, lorsque les modèles noirs de l’iPhone 5 se rayaient extrêmement facilement. Apple avait déjà été confronté à des polémiques similaires avec le « Bendgate » de l’iPhone 6, qui pliait trop facilement, ou encore les problèmes d’antenne de l’iPhone 4.

Apple n’est pas le seul constructeur à rencontrer ce genre de problème. Samsung vante lui aussi la robustesse de son Galaxy S25 Ultra, doté d’un cadre en titane et d’un verre Gorilla Armor 2, mais des utilisateurs rapportent également des éclats de peinture. Les modèles pliables, comme le Galaxy Z Fold 7, connaissent des soucis similaires, même avec un châssis en titane.

La réalité est simple : aucun smartphone n’est totalement résistant aux rayures. Mais lorsque Apple promet une finition plus solide, les consommateurs s’attendent à ce que l’appareil tienne ses promesses.

Faut-il craindre un « Scuffgate 2.0 » ?

Le problème touche surtout les modèles foncés en aluminium anodisé, un matériau connu pour marquer facilement. Si vous avez craqué pour un iPhone 17 bleu profond ou un iPhone Air noir, il est probable qu’une coque ou un film de protection soit indispensable pour préserver l’esthétique de votre appareil.

Reste à savoir si Apple devra gérer une nouvelle crise médiatique ou si les utilisateurs se contenteront, comme souvent, de protéger leurs smartphones et de passer à autre chose.