X : Elon Musk remplacera son algorithme par une IA d’ici fin 2025

Elon Musk a confirmé que X s’apprête à vivre une mutation radicale. Basé sur des règles codées, l’algorithme actuel sera remplacé d’ici fin 2025 par un système entièrement piloté par intelligence artificielle.

Objectif : proposer des fils d’actualité hyper-personnalisés, capables de comprendre non seulement ce que l’utilisateur aime, mais aussi pourquoi il l’aime.

Pourquoi remplacer l’algorithme actuel sur X ?

Aujourd’hui, le flux de X repose sur un algorithme de recommandation classique, basé sur des signaux tels que les abonnements, l’engagement (likes, commentaires, reposts) et le temps passé sur certaines publications.

Mais, Elon Musk veut aller plus loin : l’IA ne se contenterait plus d’ordonner les posts, elle générerait en temps réel un fil personnalisé, adapté aux centres d’intérêt, à l’actualité et même au ton préféré de chaque utilisateur.

En clair : chaque utilisateur aurait un fil « sur mesure », conçu par un modèle d’IA avancé, capable de comprendre le contexte et de suggérer du contenu bien au-delà du cercle des abonnés.

X : Un algorithme inspiré par Tesla et dopé à Grok

Cette refonte s’appuie sur les avancées de xAI, la société d’IA de Musk. Le nouveau système utilisera des réseaux neuronaux proches de ceux qui alimentent la conduite autonome des Tesla. Les utilisateurs pourront personnaliser leur fil via Grok, le chatbot d’X, en demandant par exemple d’ignorer la politique pour mettre en avant le divertissement.

Musk affirme vouloir privilégier les « unregretted user-seconds », soit du temps passé de qualité, sans regret.

En mars 2025, xAI a absorbé X Corp pour 45 milliards de dollars, donnant naissance à X.AI Holdings Corp. L’opération, appuyée par 10 milliards de financements (SpaceX et Morgan Stanley), montre la volonté de Musk de faire d’X un laboratoire géant pour l’IA. L’ambition dépasse la personnalisation des fils : Musk prévoit aussi une recherche sémantique et une publicité plus intelligente.

Un déploiement prévu fin 2025

Selon Social Media Today, la bascule vers un algorithme 100 % IA est programmée pour novembre 2025, avec les fonctions de personnalisation disponibles en décembre. Le modèle analysera les interactions en temps réel et ajustera le contenu de façon dynamique. Ce sera un pas décisif vers une plateforme adaptative, loin des systèmes rigides d’aujourd’hui.

Pour le grand public, cela signifie un fil d’actualité plus pertinent, mais certains redoutent une suroptimisation qui pourrait rendre l’expérience répétitive. Pour les annonceurs, c’est une aubaine : les profils analysés par l’IA permettront un ciblage ultra-précis, avec des publicités mieux intégrées et potentiellement perçues comme plus utiles.

Les défis : biais, éthique et modération

Cette évolution soulève aussi des inquiétudes. Les modèles d’IA peuvent amplifier les biais ou relayer des infos erronées, comme lorsqu’en 2024, l’IA d’X avait diffusé de fausses informations électorales. Musk promet plus de transparence en ouvrant une partie du code et en intégrant la communauté. Mais, la question de la vie privée reste cruciale, surtout si l’IA fusionne données personnelles et contenus sponsorisés.

Avec cette refonte, Musk parie sur une nouvelle ère des réseaux sociaux : intelligents, adaptatifs et pilotés par l’utilisateur. Si le pari est réussi, X pourrait se positionner devant Meta et TikTok. Mais si les dérives prennent le dessus, la plateforme risque d’isoler ses utilisateurs dans des bulles toujours plus étroites.