iPhone Air : le test de torture prouve que le plus fin des iPhone est aussi l’un des plus solides

Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air est le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Beaucoup craignaient qu’il revive le spectre du « Bendgate » de l’iPhone 6 Plus.

Mais, le test de durabilité extrême de JerryRigEverything vient de prouver que finesse ne rime pas forcément avec fragilité.

Résistance aux rayures : au-dessus de la concurrence

Le test a commencé par la dure réalité des rayures. Le nouveau Ceramic Shield 2 a résisté jusqu’au niveau 7 sur l’échelle de dureté de Mohs, là où la plupart des concurrents, comme le Galaxy S25 Ultra équipé de Gorilla Armor 2, marquent déjà au niveau 6. Une performance qui place l’écran de l’iPhone Air parmi les plus résistants du marché.

En revanche, la promesse d’anti-reflet n’a pas convaincu. Face à une forte luminosité, l’iPhone Air a montré plus de reflets que le Galaxy S24 Ultra, ce qui ternit légèrement son excellent bilan visuel.

Bend test : un vrai tank en titane

Le moment de vérité est arrivé avec le test de flexion. Grâce à son châssis en titane grade 5, deux fois plus rigide et 60 % plus élastique que l’aluminium, l’iPhone Air a montré une impressionnante solidité.

Pression par l’arrière : quasi aucune déformation.

Pression par l’avant : une légère flexion, mais retour immédiat en place, sans séquelles.

Même sous une contrainte extrême de 98 kg appliquée via une balance à grue, l’écran avant a fini par céder et le cadre s’est tordu, mais l’appareil est resté fonctionnel et la vitre arrière est restée intacte.

iPhone Air : Pas de « Bendgate 2.0 »

Avec son alliage de titane et son verre ultra-résistant, l’iPhone Air prouve qu’un design ultrafin n’est pas synonyme de fragilité. En usage quotidien, il encaissera sans problème chutes, pressions et rayures. Le seul vrai bémol reste son revêtement anti-reflet en retrait face à la concurrence.

En conclusion, l’iPhone Air s’impose comme l’un des smartphones les plus robustes de la gamme 2025 d’Apple, et enterre définitivement les craintes d’un nouveau scandale « Bendgate ».