Accueil » Microsoft lance une app Xbox pour voitures avec LG webOS Automotive

Microsoft lance une app Xbox pour voitures avec LG webOS Automotive

Microsoft lance une app Xbox pour voitures avec LG webOS Automotive

Microsoft continue d’élargir l’écosystème Xbox au-delà des consoles et des PC. Cette fois, l’entreprise s’attaque directement… aux voitures !

Une nouvelle application Xbox arrive sur les véhicules équipés de la plateforme webOS Automotive Content Platform (ACP) de LG, permettant aux passagers de jouer directement sur l’écran intégré de la voiture.

Jouer à la Xbox depuis la banquette arrière

Grâce à cette application, les passagers de véhicules connectés à Internet pourront streamer et jouer à des jeux via Xbox Cloud Gaming.

Condition indispensable : disposer d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui donne accès à un vaste catalogue de jeux.

Parmi les titres disponibles dès le lancement, on retrouve :

Gears of War: Reloaded

Forza Horizon 5

et même les nouveautés à venir incluses dans le Game Pass.

De quoi occuper les enfants (ou les adultes) lors de longs trajets en voiture.

Compatibilité et premiers modèles concernés

La technologie LG ACP est déjà intégrée dans certains véhicules :

Kia EV3 (Europe)

bientôt Kia EV4 et EV5

Cette collaboration s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Microsoft et LG, qui avaient déjà porté l’application Xbox sur les téléviseurs webOS.

Xbox Cloud Gaming partout, même en voiture

Avec ce lancement, Microsoft confirme sa stratégie : rendre le Game Pass disponible sur le plus grand nombre de plateformes possible. L’entreprise prévoit aussi d’étendre le Cloud Gaming aux abonnés Core et Standard du Game Pass, ce qui élargira encore plus l’accès à cette fonctionnalité.

Une nouvelle ère du gaming nomade ?

Pouvoir profiter de ses jeux Xbox directement dans sa voiture transforme clairement les trajets en expériences plus ludiques. La question reste de savoir si les connexions 4G/5G seront suffisamment stables pour offrir une expérience fluide, sans latence.