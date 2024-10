Accueil » Snapdragon 8 Elite : Performances explosives et IA avancée pour la nouvelle puce phare de Qualcomm

Snapdragon 8 Elite : Performances explosives et IA avancée pour la nouvelle puce phare de Qualcomm

Qualcomm vient de dévoiler sa nouvelle puce phare pour smartphones, le Snapdragon 8 Elite, successeur du Snapdragon 8 Gen 3. Cette puce s’annonce comme une avancée majeure en matière de performances et d’efficacité énergétique.

Quelques années seulement après avoir changé les conventions de dénomination de ses chipsets mobiles, Qualcomm a récidivé. Le Snapdragon 8 Elite marque un changement de cap pour Qualcomm, qui abandonne la nomenclature « Gen » pour ses puces haut de gamme. Ce nouveau nom reflète l’ampleur des améliorations apportées par cette puce révolutionnaire.

La société affirme que ce changement permet des performances plus rapides et, n’oublions pas l’IA, offre un support sur l’appareil pour l’intelligence multimodale.

Le processeur Oryon du 8 Elite n’a pas été emprunté directement aux puces pour les ordinateurs portables vues sur le Snapdragon X Elite ; Qualcomm le qualifie de chipset de deuxième génération. Il remplace les processeurs Kryo que Qualcomm a utilisés dans les précédents chipsets mobiles et comprend deux cœurs principaux avec six cœurs de performance.

Des performances CPU exceptionnelles

Le Snapdragon 8 Elite adopte une architecture « tout-en-un » avec 6 cœurs de performance et 2 cœurs prime, cadencés respectivement à 3,53 GHz et 4,32 GHz. Cette configuration offre un gain de performance de 45 % et une amélioration de l’efficacité énergétique de 44 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 3.

Les premiers benchmarks du Snapdragon 8 Elite sont impressionnants, surpassant largement le Snapdragon 8 Gen 3 et rivalisant avec l’A18 d’Apple en monocoeur, tout en le dépassant en multicoeurs.

Le nouveau GPU Adreno adopte une architecture « sliced » pour une meilleure performance et une efficacité énergétique accrues (40 % d’amélioration pour les deux). Il prend également en charge le système Nanite d’Unreal Engine 5, permettant des graphismes de très haute fidélité dans les jeux mobiles.

L’IA au cœur de l’expérience

Et juste au cas où vous auriez oublié que 2024 est l’année de l’IA sur les smartphones, le 8 Elite est également livré avec quelques mises à niveau du NPU. Le Snapdragon 8 Elite intègre le CPU Oryon de Qualcomm dans son moteur d’IA, permettant de nouvelles fonctionnalités d’IA embarquées, telles qu’un assistant IA multimodal et des améliorations photographiques basées sur l’IA.

Le Snapdragon 8 Elite s’annonce comme une puce révolutionnaire, offrant des gains de performance et d’efficacité énergétique considérables par rapport à son prédécesseur.

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite devraient être lancés en 2025, et nous sommes impatients de les découvrir. Dans l’ensemble, Qualcomm affirme que le Snapdragon 8 Elite, alias 8 Gen 4, est 27 % plus économe en énergie que la génération précédente. Nous devrons tester le chipset 8 Elite pour un verdict détaillé, mais que pensez-vous de la puce phare de Qualcomm ?