MacBook Pro 2026 : Apple préparerait un écran tactile OLED

Apple pourrait franchir une étape historique avec sa prochaine génération de MacBook Pro, qui, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, seraient les premiers ordinateurs portables de la marque à intégrer un écran tactile.

Les modèles concernés utiliseraient des dalles OLED avec technologie « on-cell touch », et leur production débuterait fin 2026.

MacBook Pro OLED: Un virage attendu depuis longtemps

Apple a toujours refusé d’ajouter un écran tactile aux MacBook, probablement pour différencier les utilisateurs d’ordinateurs de bureau de ceux d’iPad.

Malgré cela, l’idée d’un MacBook tactile circule depuis plusieurs années. En 2023, le journaliste Mark Gurman (Bloomberg) affirmait déjà qu’Apple préparait un MacBook Pro avec écran tactile pour 2025, dans le cadre d’une refonte majeure de la gamme. En juin dernier, il ajoutait que les iPad et Mac finiraient par partager des écrans tactiles OLED, les mêmes apps et des interfaces similaires.

Avec iPadOS 26, Apple a rapproché l’iPad de l’ordinateur en renforçant ses capacités multitâches et logicielles. L’arrivée d’un MacBook tactile pourrait être le mouvement inverse : rapprocher le Mac de l’expérience intuitive des écrans tactiles que toute une génération a adoptée.

Pourquoi maintenant ?

Selon Kuo, ce choix découlerait de l’observation des usages des utilisateurs d’iPad, qui jonglent entre saisie tactile et clavier pour gagner en productivité. Apple chercherait à transposer cette flexibilité au MacBook Pro, notamment pour certaines tâches créatives ou collaboratives.

Reste une question clé : Apple osera-t-il aller jusqu’à la compatibilité Apple Pencil sur Mac ? Ce serait une véritable révolution pour les designers, étudiants et professionnels de la création.

Calendrier et perspectives

Si les rumeurs se confirment, il faudra patienter jusqu’à fin 2026 pour voir arriver les premiers MacBook Pro tactiles. Cela correspondrait à la transition attendue vers l’OLED sur les ordinateurs Apple, après son adoption progressive sur iPhone et iPad.

Il a également souligné que le MacBook moins cher équipé d’un processeur iPhone, dont la rumeur court, ne sera pas doté du même écran tactile. Ce n’est guère surprenant, sachant qu’Apple va introduire un MacBook tactile sur son modèle haut de gamme, le MacBook Pro. Cependant, les prochaines générations de MacBook, plus abordables, pourraient être équipées d’un écran tactile.

Avec l’arrivée du multitâche macOS sous iPadOS 26 et la sortie d’un MacBook tactile par Apple, nous pourrions bientôt assister à un système d’exploitation unifié. Cela dit, nous sommes encore loin d’une annonce officielle d’Apple.