OPPO Find X9 : le premier smartphone au monde avec un écran à 1 nit

OPPO s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle génération de flagships. Les Find X9 et Find X9 Pro promettent non seulement des performances de pointe, mais aussi une avancée majeure dans le domaine des écrans : un affichage capable de descendre à seulement 1 nit de luminosité, une première mondiale.

Dans ses teasers officiels, OPPO annonce que la série Find X9 adoptera une technologie inédite avec :

une luminosité minimale de 1 nit pour limiter la fatigue visuelle,

une puce d’affichage maison P3 pour améliorer la colorimétrie,

un dimming PWM à 3 840 Hz,

une température par défaut de 6 900K, optimisée pour protéger la vue.

Les smartphones bénéficient également de certifications TÜV Rheinland et SGS, attestant de leur confort visuel face à la lumière bleue et au scintillement de l’écran.

Spécifications attendues

D’après les fuites récentes, le Find X9 standard pourrait embarquer :

un écran OLED LIPO de 6,59 pouces avec définition 1,5K,

une dalle 12 bits affichant 60 milliards de couleurs,

le processeur MediaTek Dimensity 9500,

jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne,

une caméra frontale de 32 mégapixels,

un module arrière quadruple capteur de 50 mégapixels,

une batterie massive de 7 025 mAh compatible avec la charge rapide 80W filaire et 80W sans fil.

Un lancement qui s’annonce marquant

Avec ce nouveau pas en avant sur l’affichage et un ensemble technique solide, OPPO espère bien s’imposer face aux concurrents comme Samsung et Apple. L’accent mis sur la protection des yeux pourrait séduire les utilisateurs soucieux de leur confort visuel, tout en renforçant l’image innovante de la marque.