iPhone 17 : la demande dépasse les prévisions, Apple augmente la production

Les précommandes de l’iPhone 17 cartonnent, et même Apple semble pris de court. Selon un rapport de The Information, la firme de Cupertino a demandé à ses partenaires en Chine d’augmenter la cadence pour répondre à l’énorme demande du modèle standard.

Deux fournisseurs majeurs ont reçu des consignes précises. L’un des assembleurs d’iPhone en Chine doit accroître la production quotidienne de l’iPhone 17 de 40 %, tandis qu’un fournisseur de pièces non électroniques a été prié de booster de 30 % son volume de fabrication.

Si cette dynamique est une excellente nouvelle pour Apple, elle cache peut-être un revers : les iPhone 17 Pro et Pro Max ne se vendraient pas aussi bien que prévu. Apple avait alloué 65 % de sa capacité de production aux modèles Pro, contre 25 % pour l’iPhone 17 et 10 % pour l’iPhone Air. Or, traditionnellement, ce sont les Pro qui dominent les ventes au lancement.

Une contre-performance de ces versions plus chères pourrait donc peser sur le chiffre d’affaires et les marges brutes du trimestre en cours.

Pourquoi choisir l’iPhone 17 plutôt que le Pro ?

La réponse est simple : Apple a enfin donné au modèle standard des caractéristiques longtemps réservées au haut de gamme. L’iPhone 17 bénéficie désormais d’un écran ProMotion 120 Hz avec affichage always-on, ainsi que d’un stockage de base porté à 256 Go. Tout cela pour un prix inchangé de 969 euros, soit 360 euros de moins que l’iPhone 17 Pro, dont la principale différence visible est… une nouvelle couleur orange.

Comme Samsung avec son Galaxy Z Fold 7, qui bat des records en Europe grâce à des améliorations significatives, Apple constate que lorsqu’un modèle standard reçoit une vraie montée en gamme, les consommateurs n’hésitent pas à se ruer dessus.