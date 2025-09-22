Accueil » macOS Tahoe 26 : Spotlight devient un véritable hub de productivité

Apple vient de lancer macOS Tahoe 26 pour tous les Mac compatibles. L’interface Liquid Glass, déjà testée dans les bêtas, continue de diviser les utilisateurs.

Mais au-delà de ce design polémique, certaines nouveautés apportent un vrai gain de productivité — à commencer par Spotlight, qui prend une nouvelle dimension.

Spotlight : de la recherche à l’assistant multifonction

Historiquement, le raccourci Command + Espace servait surtout à ouvrir rapidement une application ou chercher un fichier. Avec macOS Tahoe, Spotlight devient presque un lanceur universel digne de certains outils tiers comme Raycast — mais sans la complexité.

Désormais, Spotlight ne se contente pas de lancer des apps :

Il affiche vos fichiers récents pour y accéder en un instant.

Il propose des raccourcis personnalisables et actionnables (ouvrir un site, lancer un script, etc.).

Il garde une historique du presse-papier, enfin intégré nativement dans macOS.

Tout se pilote directement au clavier :

Command + 1 à 4 pour naviguer entre les sections.

Ou simplement avec les flèches directionnelles, Spotlight affichant alors les quatre icônes correspondantes comme guide visuel.

Résultat : plus besoin d’alterner constamment entre souris et clavier, ce qui fluidifie les workflows.

Une montée en puissance sans complexité

Apple réussit ici un équilibre intéressant. Spotlight gagne des fonctionnalités avancées, mais reste suffisamment simple pour ne pas intimider les utilisateurs qui n’ont jamais utilisé Alfred ou Raycast. C’est une sorte de mode power user accessible, qui devrait séduire aussi bien les pros que les curieux.

Pour ceux qui aiment aller vite, l’intégration des raccourcis personnalisables ouvre la porte à une automatisation légère directement dans Spotlight. De quoi gagner du temps sans plonger dans les méandres de l’app Raccourcis.

Vers un Spotlight au centre de macOS ?

Avec ces nouveautés, Spotlight s’impose plus que jamais comme un hub central dans macOS. En réunissant recherche, automatisation et historique du presse-papier, Apple donne un avant-goût d’un futur où Spotlight pourrait devenir l’équivalent d’un assistant multitâche intégré, sans avoir besoin de Siri.