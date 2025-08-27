Samsung Project Moohan : un casque XR pour concurrencer l’Apple Vision Pro dès octobre

Samsung s’apprête à faire une entrée remarquée dans l’univers de la réalité mixte avec Project Moohan, son tout premier casque XR.

Développé en partenariat avec Google, le Project Moohan sera officiellement présenté lors de l’événement Galaxy Unpacked du 29 septembre 2025, avec une sortie prévue dès la mi-octobre en Corée du Sud.

Prix et date de sortie du Samsung Project Moohan

Selon le média coréen NewsWorks, le casque sera commercialisé autour du 13 octobre 2025 en Corée, avant d’être lancé dans d’autres marchés mondiaux à partir de fin octobre ou début novembre.

Le prix serait compris entre 2,5 et 4 millions de wons, soit environ 1 545 à 1 720 euros, ce qui le rendrait nettement plus abordable que l’Apple Vision Pro, vendu 3 999 euros.

Samsung mise sur du matériel haut de gamme, tout en gardant une stratégie d’accessibilité tarifaire. Voici ce que l’on sait à ce jour :

Processeur : Snapdragon XR2+ Gen 2 signé Qualcomm

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Écran : Deux micro-écrans OLED Sony (90 Hz)

Tracking: Environ 12 caméras pour le suivi de l’environnement, des mains et des yeux

Batterie : Pack externe pour alléger le casque

Système : Android XR, co-développé avec Google

Commandes, interaction et immersion

Le casque pourrait être livré avec des contrôleurs VR optionnels, mais intégrera également le suivi des mains et du regard, pour une interaction plus naturelle avec les contenus en réalité augmentée ou virtuelle.

Le Project Moohan aurait même droit à un teasing anticipé lors du Galaxy Unpacked de juillet, avant la présentation complète de septembre.

Google + Samsung : une alliance stratégique contre Apple

En s’appuyant sur Android XR et sur l’expertise matérielle de Samsung, ce casque ambitionne clairement de se positionner comme l’alternative la plus sérieuse au Vision Pro d’Apple. Moins cher, basé sur une plateforme ouverte, et doté de composants puissants, Project Moohan vise les professionnels, les développeurs XR et les passionnés de technologie immersive.