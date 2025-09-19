Accueil » vivo X300 et X300 Pro : design officiel, capteurs Zeiss 200 mégapixels et lancement confirmé

vivo vient de lever le voile sur le design de sa prochaine série vivo X300, après plusieurs jours de teasers. Huang Tao, vice-président produit de vivo, a partagé aujourd’hui les premiers visuels officiels, confirmant l’esthétique des vivo X300 et vivo X300 Pro.

L’année 2025 marque les 30 ans de Vivo. La marque a rappelé le succès de la série vivo X200, écoulée à plus de deux millions d’unités, avant de présenter la vivo X300 comme une évolution directe du vivo X200 Pro mini : meilleure prise en main, performances accrues et photographie haut de gamme.

Le vivo X300 Pro, lui, est clairement positionné comme le flagship ultime en photo.

vivo X300 : Un design raffiné, inspiré de la nature

Les visuels officiels confirment un module photo circulaire rappelant celui de la série précédente, mais avec des lignes plus fluides. L’avant, déjà teasé, adoptera un écran plat sur les deux modèles.

Le design suit l’approche esthétique orientale chère à Vivo, axée sur l’équilibre et la fluidité. On retrouve un dos en verre travaillé à froid, des transitions plus harmonieuses autour du bloc caméra et une finesse accrue (1,28 mm d’écart de hauteur seulement).

Coloris confirmés :

Lucky Color (Noir)

Easy Blue

Wilderness Brown

Relaxed Purple

Des choix inspirés par la nature, censés évoquer calme et fraîcheur.

Zeiss de 200 mégapixels : la photographie au centre

La vraie star, c’est la quatrième génération du système Zeiss, avec deux capteurs de 200 mégapixels :

Vivo X300 → capteur principal Zeiss 23 mm 200 mégapixels.

Vivo X300 Pro → téléobjectif APO Zeiss 85 mm 200 mégapixels, considéré comme l’un des plus avancés du marché.

Stabilisation CIPA 4.5 / 5.5, revêtement Zeiss T*, verre haute absorption… tout est pensé pour une précision maximale.

Vidéo : le X300 Pro en force

4K 60 fps pour les portraits.

4K 120 fps en Dolby Vision HDR.

4K 120 fps en 10-bit Log pour les créateurs exigeants.

Fiche technique (confirmée et attendue)

SoC : Dimensity 9500 + puce imaging V3+.

OS : OriginOS 6.

Affichage : dalle BOE Q10 Plus, luminosité minimale de 1 nit.

Écosystème : interconnexion avec les appareils Apple (une nouveauté intéressante).

Date de lancement

La série Vivo X300 sera officiellement dévoilée le 13 octobre 2025 en Chine, avant une probable expansion internationale.

Avec son design épuré, ses coloris inspirés de la nature et surtout son duo Zeiss 200 mégapixels, le Vivo X300 Pro se positionne déjà comme l’un des photophones les plus ambitieux de l’année. Reste à voir si les performances globales seront à la hauteur de ce positionnement premium.