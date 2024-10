Vivo X200 Series : Triple lancement pour des performances photographiques exceptionnelles

Vivo vient de lancer en Chine sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Vivo X200, composée des modèles X200, X200 Pro et X200 Pro mini.

Ces trois appareils se distinguent par leurs performances photographiques de pointe, notamment grâce à un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels sur le modèle Pro.

Les trois smartphones sont équipés d’écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le X200 dispose d’un écran LTPS de 6,67 pouces, tandis que les X200 Pro et Pro mini bénéficient d’écrans AMOLED de 6,78 pouces et 6,31 pouces respectivement, avec une luminosité maximale de 4 500 nits et la technologie 8T LTPO.

Puissance et efficacité avec le Dimensity 9400

Les trois modèles sont propulsés par le processeur Dimensity 9400 de MediaTek, gravé en 3 nm, qui offre des performances exceptionnelles. Ils disposent de 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0. La version 1 To du X200 Pro avec communication satellite est équipée de RAM LPDDR5X Ultra Pro.

Les smartphones fonctionnent sous Origin OS 5.0, basé sur Android 15, et sont proposés en différents coloris. Ils bénéficient tous d’une certification IP68 et IP69 pour une résistance à l’eau et à la poussière.

Des caméras de pointe

Les trois modèles embarquent un capteur principal Sony LYT-818 de 50 mégapixels avec revêtement Zeiss T*. Le X200 Pro se distingue par son téléobjectif périscopique de 200 mégapixels co-développé avec Samsung, qui offre un zoom optique jusqu’à 3,7x et une stabilisation CIPA 4.5.

Les vivo X200 et X200 Pro mini sont équipés d’un téléobjectif Zeiss de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et une nouvelle technologie d’amélioration de la qualité d’image pour des photos plus nettes à fort grossissement.

Autonomie et charge rapide

Le vivo X200 dispose d’une batterie de 5 800 mAh avec charge rapide de 90 W. Les modèles X200 Pro et Pro mini sont équipés de batteries de 6 000 mAh et 5 700 mAh respectivement, avec charge rapide de 90 W et charge sans fil de 30 W.

vivo X200, X200 Pro mini and X200 Pro : spécifications

Vivo X200 Vivo X200 Pro mini Vivo X200 Pro Écran 6.67 pouces (2800 x 1260 pixels) 120 Hz LTPS AMOLED, up to luminosité maximale jusqu’à 4500 nits 6.31 pouces (2640 x 1216 pixels) 1 à 120 Hz 8T LTPO AMOLED, luminosité maximale jusqu’à 4500 nits 6.78 pouces (2800 x 1260 pixels) 0.1 à 120 Hz 8T LTPO AMOLED, luminosité maximale jusqu’à 4500 nits Processeur Octa-core Dimensity 9400 3 nm avec GPU Immortalis-G925 RAM et stockage 12 Go/16 Go LPDDR5X / LPDDR5X Ultra Pro Quad Channel (1 To Satellite Communication Edition) RAM, 256 Go/512 Go/1 To UFS 4.0 Logiciel OriginOS 5 basé sur Android 15 Caméra principale 50 mégapixels Sony LYT-818 1/1.28″, VCS 3.0, f/1.57 aperture, T* coating, OIS Ultra-large 50 mégapixels, Samsung JN1, 1/1.27″, ouverture f/2.0 Téléphoto 50 mégapixels Sony IMX882 1/1.95″, ouverture f/2.57, telemacro, 3x zoom optique, OIS 200 mégapixels Samsung HP9 Zeiss APO 1/1.4″, ouverture f/2.67, telemacro, 3.7x zoom optique, OIS Caméra frontale 32 mégapixels, ouverture f/2.0 Dimensions 160.27 × 74.81 × 7.99 mm 150.83 × 71.76 × 8.15 mm 162.36 × 75.95 × 8 mm Poids 197 g 187 g 223 g IP IP69+IP68 Connectivité 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC Batterie 5 800 mAh 5 700 mAh 6 000 mAh Charge Regarde flash filaire de 90 W Chargement du flash filaire de 90 W et 30W sans fil

Prix et disponibilité de la série Vivo X200

Les vivo X200 et X200 Pro sont disponibles à la commande en Chine à partir de 4 299 yuans (environ 540 €) pour le X200 et de 5 299 yuans (environ 665 €) pour le X200 Pro. Le X200 Pro mini sera disponible à partir du 25 octobre.

Avec la série X200, vivo propose des smartphones haut de gamme performants et innovants, qui repoussent les limites de la photographie mobile.