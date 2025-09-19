Accueil » Huawei Watch Ultimate 2 : Une montre pour l’aventure, la plongée… et au-delà ?

Huawei Watch Ultimate 2 : Une montre pour l'aventure, la plongée... et au-delà ?

Aux côtés de la Watch GT 6 et GT 6 Pro, Huawei repousse une fois de plus les limites du wearable avec la Huawei Watch Ultimate 2, une montre connectée taillée pour l’exploration, la plongée en eaux profondes et les conditions extrêmes.

Présentée comme la première smartwatch au monde à intégrer la communication sous-marine par sonar, elle allie robustesse, innovation et précision dans un boîtier ultra haut de gamme.

Prévue pour une sortie en octobre 2025, elle s’adresse aux sportifs chevronnés, plongeurs aguerris, et passionnés d’activités outdoor.

Huawei Watch Ultimate 2 : Une montre conçue pour les profondeurs

C’est l’innovation phare de cette nouvelle génération : la Huawei Watch Ultimate 2 prend en charge la communication sous l’eau par sonar, une première mondiale. Grâce à cette technologie, deux montres situées dans un rayon de 30 mètres peuvent s’échanger des messages prédéfinis ou des emojis, même en plongée.

Mais ce n’est pas tout : la montre est étanche jusqu’à 150 mètres, un exploit rendu possible grâce à un boîtier en métal liquide à base de zirconium, ultra-résistant. Elle dispose également d’un mode SOS sous-marin avec une portée de 60 mètres, utile en cas de danger immédiat lors d’une immersion.

Une connectivité fiable, même dans les environnements extrêmes

Huawei a intégré un système d’antenne à fente innovant, combiné au GPS Sunflower bi-bande compatible avec cinq systèmes de géolocalisation. Résultat : une navigation ultra-précise, même dans les zones reculées ou montagneuses.

La montre peut également passer des appels en toute autonomie grâce à sa fonction eSIM, tandis que l’intelligence artificielle se charge de réduire les bruits ambiants pour garantir une qualité audio optimale — que l’on soit en pleine nature ou en déplacement urbain.

Une montre outdoor pensée pour la sécurité

À la croisée du wearable et du dispositif de secours, la Watch Ultimate 2 intègre plusieurs fonctionnalités de protection active, dont :

La détection de chute automatique,

Un mode SOS d’urgence accessible en un geste,

Et un système de surveillance haute altitude, conçu pour les randonneurs, alpinistes ou voyageurs évoluant au-delà de 3 000 mètres.

Des matériaux haut de gamme pour un usage extrême

Huawei ne fait aucun compromis sur le design. La Watch Ultimate 2 est disponible en bleu profond ou noir intense, avec :

Un boîtier en métal liquide de zirconium,

Une lunette en céramique nanocristalline bicolore,

Et un verre saphir ultra-résistant aux rayures.

Le confort n’est pas oublié : la montre conserve un design soigné, ergonomique, et s’accompagne de bracelets robustes, conçus pour résister à l’épreuve du temps et des éléments.

Santé connectée : un suivi instantané de 11 indicateurs clés

Sous le capot, on retrouve le système TruSense™, couplé à la technologie X-TAP. Ce combo permet d’obtenir 11 mesures santé en moins d’une minute, dont :

Le taux d’oxygène dans le sang (SpO₂),

Le rythme cardiaque,

Et une analyse précise du sommeil.

La fonctionnalité Health Glance offre une vision synthétique mais complète de l’état de santé à un instant T — utile autant pour les sportifs que pour les utilisateurs soucieux de leur bien-être au quotidien.

Une autonomie à la hauteur des attentes

Malgré ses nombreuses fonctionnalités, la Huawei Watch Ultimate 2 affiche une autonomie de 11 jours en mode économie d’énergie, et jusqu’à 4,5 jours en usage standard. De quoi partir en randonnée, en trek ou en expédition sans se soucier de recharger tous les soirs.

La Watch Ultimate 2 redéfinit la montre connectée d’aventure

Avec cette nouvelle génération de montre connectée, Huawei ne cherche pas seulement à concurrencer Apple ou Garmin. Il propose un produit à part, orienté vers les sports extrêmes, la plongée technique et la survie en milieu hostile, sans négliger pour autant le confort quotidien et le suivi santé.

La Huawei Watch Ultimate 2 ne se contente pas d’ajouter des fonctionnalités — elle crée un nouveau segment dans le monde des wearables : celui de l’aventure de haut niveau, assistée par la technologie.