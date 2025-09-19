Reddit veut renégocier son accord avec Google pour monnayer davantage ses données

Selon Bloomberg, Reddit est de retour à la table des négociations avec Google, un an et demi après avoir signé un premier contrat estimé à 60 millions de dollars par an.

L’objectif est clair : obtenir plus d’argent et surtout plus d’utilisateurs, alors que ses données deviennent un pilier central pour l’entraînement des modèles d’IA.

Reddit, une mine d’or pour l’IA

Dans un internet saturé de contenus générés artificiellement, Reddit se distingue par sa valeur unique. Les posts sont rédigés par de vrais utilisateurs, organisés par thématiques et hiérarchisés grâce au système de votes humains. Résultat : un corpus authentique, structuré et extrêmement utile pour former des modèles de langage.

Pas étonnant donc que Reddit soit devenu la source la plus citée dans les outils IA comme Perplexity ou dans les AI Overviews de Google. Même les internautes savent que taper « mot-clé + reddit » dans Google permet d’obtenir des réponses plus pertinentes.

Un nouveau modèle de tarification envisagé

Reddit estime que les conditions actuelles ne reflètent pas la vraie valeur de ses données. La plateforme envisagerait un système de tarification dynamique, où le prix payé par Google (ou OpenAI et d’autres partenaires) dépendrait directement de l’utilité et de l’importance du contenu utilisé dans les réponses générées par l’IA.

Mais l’enjeu ne se limite pas à l’argent. Reddit veut aussi que Google l’aide à ramener les utilisateurs vers ses forums. Aujourd’hui, beaucoup se contentent de lire une réponse générée par l’IA — souvent issue de contenus Reddit — sans jamais visiter le site ni y contribuer. Or, sans nouveaux posts, le vivier de données fraîches risque de s’assécher, mettant en péril la valeur même de Reddit.

Le paradoxe des deals IA

Cette renégociation illustre parfaitement le dilemme auquel font face les plateformes :

Elles possèdent les données indispensables aux géants de l’IA.

Mais une fois exploitées par ces modèles, elles perdent du trafic et de l’engagement, c’est-à-dire leur moteur vital.

Reddit tente donc de trouver un équilibre : capitaliser sur sa valeur pour l’IA tout en évitant que l’IA ne détruise l’écosystème qui la rend précieuse.