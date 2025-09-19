Microsoft déploie son Gaming Copilot sur Windows 11 et bientôt sur mobile

Après une phase de test limitée le mois dernier, Microsoft commence à déployer officiellement son Gaming Copilot pour tous les utilisateurs de Windows 11.

L’IA intégrée arrive directement dans la Game Bar, avec une disponibilité mondiale (hors Chine continentale).

Gaming Copilot arrive dans la Game Bar

Le Gaming Copilot se présente comme un widget intégré à la Game Bar de Windows 11. Les joueurs peuvent interagir avec lui par texte ou par commande vocale, sans quitter leur partie.

Mieux encore, l’IA peut utiliser des captures d’écran de votre jeu pour répondre à vos questions. Par exemple, il devient possible de demander de l’aide contre un boss simplement en affichant son image, sans avoir à le décrire.

Arrivée sur mobile le mois prochain

Microsoft prévoit aussi d’intégrer le Gaming Copilot dans l’application mobile Xbox sur iOS et Android dès le mois prochain. Les joueurs pourront ainsi utiliser leur smartphone comme second écran, profitant de l’assistant sans interrompre leur session.

À terme, la fonctionnalité sera également optimisée pour la future gamme Xbox Ally et devrait arriver sur les consoles Xbox elles-mêmes.

Les fonctionnalités annoncées

Le Gaming Copilot va bien au-delà d’un simple guide interactif :

conseils en direct dans vos parties,

recommandations de jeux adaptées à vos goûts,

affichage de vos succès Xbox récents,

accompagnement personnalisé comme un “sidekick virtuel”.

Microsoft a même présenté des démonstrations avec Overwatch 2, où l’IA proposait des héros complémentaires pour équilibrer une équipe.

Pour Microsoft, l’objectif est clair : transformer le Gaming Copilot en véritable coach de jeu alimenté par l’IA. Ce premier déploiement marque une étape vers une expérience où l’IA ne se contente plus d’informer, mais accompagne activement les joueurs dans leur progression.

Xbox Copilot est l'une des dernières initiatives de Microsoft visant à attirer les joueurs vers un écosystème plus ouvert.

Xbox Copilot de Microsoft est disponible dès aujourd’hui sur les PC Windows 11 du monde entier.

Tayler O’Malley a annoncé sur Xbox Wire le lancement mondial de Xbox Copilot. Ce copilote de jeu sera disponible pour les joueurs âgés de 18 ans et plus sur PC. Ce nouvel « compagnon de jeu » sera disponible dès aujourd’hui sur la Xbox Game Bar pour PC et sur l’application Xbox pour les utilisateurs mobiles en octobre.

Xbox Copilot pour PC

Le copilote de jeu sera doté d’un mode vocal IA, permettant aux joueurs de communiquer avec lui par commande vocale. Ceci permet d’éviter que les joueurs ne se laissent distraire lors des duels à enjeux élevés.

Si vous souhaitez utiliser Xbox Copilot de Microsoft, assurez-vous d’avoir installé l’application Xbox PC sur votre ordinateur Windows. Appuyez ensuite sur les touches Windows + G pour ouvrir la barre de jeux Xbox. Trouvez l’icône Gaming Copilot et ouvrez le widget. Assurez-vous également de vous connecter à votre compte Xbox.

De plus, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs de Windows 11. Ceux qui utilisent encore Windows 10 doivent donc passer à Windows 11 pour en profiter.

Voilà !