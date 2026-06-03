Microsoft veut réconcilier Windows avec les développeurs les plus exigeants. À l’occasion de la Build 2026, l’entreprise annonce une série d’améliorations destinées à rendre Windows 11 plus rapide à configurer, plus fiable et surtout plus proche des environnements Linux utilisés au quotidien par de nombreux professionnels.

Coreutils arrive nativement sur Windows

La nouveauté la plus symbolique concerne l’arrivée de Coreutils for Windows. Basé sur le projet open source uutils, cet ensemble d’outils permet d’utiliser directement dans Windows des commandes familières du monde Linux.

L’objectif est simple : permettre aux développeurs de conserver leurs habitudes lorsqu’ils passent de Linux à macOS, de WSL à des conteneurs ou d’environnements cloud à Windows.

WSL va plus loin avec les conteneurs Linux

Après avoir ouvert le code de WSL l’an dernier, Microsoft renforce encore son intégration. Les nouveaux WSL containers permettront de créer, lancer et gérer des conteneurs Linux directement depuis Windows.

Microsoft proposera à la fois :

Une interface en ligne de commande

Une API exploitable par les applications Windows natives

La fonctionnalité arrivera en préversion publique dans les prochains mois.

Un nouveau Terminal intelligent

Microsoft expérimente également un Intelligent Terminal, pensé pour accompagner les développeurs dans leurs tâches quotidiennes. Ce terminal pourra fournir du contexte à des agents IA, facilitant l’automatisation, l’analyse de commandes et l’assistance au développement.

Windows accepte enfin de devenir hybride

Avec ces annonces, Microsoft ne cherche plus à opposer Windows et Linux. L’entreprise reconnaît que le développement moderne se fait dans des environnements mixtes : local, cloud, conteneurs, WSL, GitHub, IA et plateformes multiples.

En intégrant davantage d’outils Linux directement dans Windows, Microsoft veut faire de son système non plus une exception dans le workflow des développeurs, mais un point de convergence.