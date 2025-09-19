Accueil » Meta ouvre ses lunettes connectées aux développeurs avec le Wearable Device Access Toolkit

Meta vient d’annoncer ses nouvelles lunettes connectées alimentées par l’IA lors de la conférence Meta Connect 2025, mais ce n’est pas tout. L’entreprise va également permettre aux développeurs tiers d’accéder à certaines fonctionnalités de ses lunettes.

Meta veut transformer ses lunettes intelligentes en véritables plateformes d’applications. L’entreprise a annoncé le lancement prochain du Wearable Device Access Toolkit, un kit destiné aux développeurs qui permettra d’exploiter les capteurs de vision et d’audio embarqués dans ses lunettes.

Un accès direct aux capteurs des lunettes

Dès sa première version, le kit offrira l’accès à un ensemble de capteurs intégrés. Concrètement, cela permettra aux développeurs d’intégrer aux applications mobiles des fonctionnalités tirant parti de :

la perspective naturelle du porteur grâce aux caméras,

l’audio ouvert et les micros intégrés pour une expérience mains libres,

les capacités d’IA embarquées dans les lunettes.

Meta résume l’idée ainsi : « donner aux apps la possibilité d’exploiter les bénéfices mains libres des lunettes IA ».

Premiers cas d’usage annoncés

Quelques partenaires ont déjà commencé à tester le kit :

Twitch permettra à ses créateurs de diffuser en direct depuis leurs lunettes, offrant un point de vue immersif inédit.

Disney Imagineering R&D explore des prototypes pour les parcs à thème, où les visiteurs pourraient accéder à des conseils ou des expériences interactives pendant leur visite, directement via leurs lunettes.

Une sortie progressive

Pour le moment, le projet n’en est qu’à ses débuts :

Les développeurs peuvent s’inscrire sur une liste d’attente afin d’accéder à une preview prévue fin 2025.

Les expériences créées ne seront accessibles qu’à des audiences limitées au départ.

La disponibilité générale pour la publication d’apps n’est pas attendue avant 2026.

Avec le succès des Ray-Ban Meta et l’arrivée des nouvelles Ray-Ban Meta Display équipées d’un écran, l’appétit des développeurs pourrait être énorme.

Si Meta réussit à bâtir un écosystème riche, ses lunettes pourraient évoluer d’un gadget à une plateforme incontournable, à l’image de ce qu’a été l’App Store pour l’iPhone.

Apparemment, il faudra patienter un peu avant de bénéficier d’une véritable intégration de l’application avec les Ray-Ban Meta et les autres lunettes IA de l’entreprise. Étant donné leur popularité et de l’esthétique attrayante de ces nouvelles lunettes avec écran, je suis sûr que de nombreux développeurs voudront tester cette boîte à outils. Même si cela peut paraître un peu dystopique, donner accès à votre gadget à des applications tierces les améliorerait grandement.