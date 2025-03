Accueil » Microsoft dévoile Copilot for Gaming : un assistant IA vocal pour Xbox, disponible en avril

Microsoft s’apprête à bouleverser l’univers du jeu vidéo avec Copilot for Gaming, un assistant IA vocal conçu pour accompagner les joueurs Xbox en leur fournissant des conseils en temps réel, en lançant des jeux pour eux et même en analysant leur gameplay.

Ce nouvel outil, qui sera initialement disponible via l’application mobile Xbox, fonctionnera comme un assistant sur second écran, capable d’interagir directement avec les joueurs.

Un assistant vocal conçu pour améliorer votre expérience de jeu

Lors d’un briefing avant la Game Developer’s Conference (GDC), Xbox a confirmé que Copilot for Gaming est bien plus qu’un simple assistant : il peut répondre aux questions des joueurs, analyser leurs performances et même les chambrer en cas de mauvaise partie.

« Il peut vous trash talk si c’est ce dont vous avez besoin », a déclaré Fatima Kardar, vice-présidente de l’IA gaming chez Microsoft, dans le podcast officiel Xbox.

Copilot ne se contente pas d’indiquer quelle arme utiliser ou quel personnage choisir, il peut aussi :

Fournir des recommandations stratégiques en analysant votre historique de jeu sur une carte spécifique.

Suggérer les meilleurs personnages à choisir dans Overwatch en fonction de la composition de votre équipe.

Analyser vos erreurs et proposer des améliorations pour les prochains affrontements.

Une IA connectée aux studios de jeux

Contrairement aux assistants IA traditionnels qui se basent uniquement sur des informations trouvées en ligne (souvent obsolètes ou erronées), Microsoft a collaboré avec les studios de jeux pour s’assurer que les conseils donnés par Copilot sont précis et fiables.

Cependant, l’IA ne permettra pas aux joueurs de tricher, mais elle pourra expliquer des mécaniques de jeu, clarifier des objectifs et même rappeler les événements clés d’une session précédente.

Un compagnon de jeu intelligent et social

Copilot ne se limite pas à l’assistance en jeu. Il peut aussi :

Vous notifier quand vos amis sont en ligne et proposer de jouer avec eux.

Servir de partenaire de jeu virtuel lorsque vous jouez en solo, en s’adaptant à votre style.

Installer automatiquement vos jeux et vous recommander des titres adaptés à vos préférences.

Vers une expansion sur console et PC ?

Pour l’instant, Copilot for Gaming sera limité à l’application mobile Xbox, mais Microsoft prévoit d’élargir son déploiement en fonction des retours des joueurs. À terme, l’entreprise ambitionne d’intégrer cette IA directement sur Xbox et d’autres plateformes gaming.

Microsoft face à Google et Sony dans la course à l’IA gaming

Microsoft n’est pas le seul acteur à investir dans l’IA pour le jeu vidéo. Google et Sony explorent également des agents intelligents, avec des projets comme :

SIMA, développé par Google DeepMind, qui joue aux côtés des utilisateurs et suit leurs instructions.

Une IA PlayStation inspirée d’Aloy, le personnage d’Horizon Forbidden West, sur laquelle Sony travaillerait, selon The Verge.

Microsoft semble donc déterminée à imposer Copilot for Gaming comme un élément central de l’expérience Xbox, un outil qui pourrait révolutionner la façon dont les joueurs interagissent avec leurs jeux.

Lancement prévu en avril pour les Xbox Insiders — restez connectés !