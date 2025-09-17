Accueil » Google Rope Wristlet, une bandoulière pour Pixel à 7 dollars : la réponse au Crossbody Strap d’Apple

Alors que Apple a surpris avec son Crossbody Strap pour iPhone 17, un accessoire élégant mais jugé cher et limité, Google vient de lancer sa propre alternative. Baptisé Rope Wristlet, cette bandoulière adopte une approche plus simple et abordable : au lieu de se porter en bandoulière, il se fixe au poignet.

Le Rope Wristlet se connecte grâce à un anneau mousqueton fixé à une pièce en D, elle-même insérée entre le smartphone et son étui. Contrairement à l’accessoire d’Apple, il n’est pas limité à une gamme spécifique : il fonctionne avec la majorité des coques, tant qu’elles disposent d’une ouverture USB-C.

La seule exception concerne le Pixel Fold, que Google exclut explicitement en raison du design particulier des coques pour pliables.

Un accessoire coloré et accessible

Disponible dans trois combinaisons (Violet/Bleu, Vert/Jaune et Noir/Gris), la Rope Wristlet se démarque par son prix : 7 dollars seulement. Une tarification agressive comparée aux 59 dollars, 69 euros en France, demandés par Apple pour son Crossbody Strap magnétique, qui nécessite en plus l’achat d’une coque ou d’un bumper officiel pour iPhone 17 ou iPhone Air.

Cette différence de prix et de compatibilité rend le choix de Google bien plus accessible. Pour 21 dollars, on peut même se permettre de collectionner les trois coloris.

Apple vs Google : deux visions de la bandoulière

Apple a voulu transformer la bandoulière en accessoire lifestyle haut de gamme, misant sur un design premium et des ajustements magnétiques sophistiqués. Google, de son côté, joue la carte de la simplicité universelle : un petit accessoire pratique, pas cher, et compatible avec presque tout.

Cette confrontation illustre bien deux stratégies opposées :

Apple mise sur l’écosystème fermé et le style.

Google privilégie la flexibilité et l’accessibilité.

Entre Apple et Google, une tendance semble se dessiner : celle des bandoulières pour sécuriser et personnaliser nos téléphones. Qu’ils soient portés au poignet ou en bandoulière, ces accessoires pourraient bien devenir courants, surtout à mesure que les smartphones s’affinent et deviennent plus fragiles.