Meta Connect 2025 : Comment suivre la keynote demain à 2 heures ?

Le grand rendez-vous annuel de Meta, le Meta Connect 2025, démarre mercredi soir à Menlo Park, et dans la nuit en France.

Cette édition 2025 devrait marquer un tournant : les stars attendues sont de nouvelles lunettes connectées Ray-Ban et Oakley, boostées à l’IA, mais l’événement pourrait aussi réserver des annonces sur le métaverse, les casques Quest et les ambitions plus larges de Meta en matière d’intelligence artificielle.

Comment suivre la keynote ?

La keynote d’ouverture de Mark Zuckerberg aura lieu ce mercredi 17 septembre à 17h, heure locale, soit jeudi 18 septembre à 2 heures, heure de Paris.

Elle sera diffusée en direct sur le site de Meta et via Horizon dans les casques Quest.

Les keynotes pour les développeurs et une conférence avec Michael Abrash (Chief Scientist, Reality Labs) et Richard Newcombe (VP Research), consacrée à l’avenir des lunettes à IA contextuelle, auront lieues plus tard dans la journée.

Ce qu’on attend des annonces du Meta Connect 2025

Hypernova : une nouvelle génération de Ray-Ban Meta avec un écran tête haute intégré à l’œil droit, caméras, micros et assistant IA embarqué. Le contrôle se ferait via le bracelet sEMG, capable d’interpréter les signaux électriques des mouvements de la main.

Oakley Sphaera : des lunettes sportives pensées pour cyclistes et coureurs, avec un large écran unifié et une caméra centrale placée au-dessus du nez.

VR et Quest : peu de chances de voir un nouveau casque cette année, Meta préparerait un modèle ultraléger pour 2026. Mais le métavers restera évoqué par Zuckerberg.

Meta Superintelligence Labs (MSL) : première conférence Connect depuis le lancement de ce labo ambitieux dirigé par Alexandr Wang (ex-Scale AI). Des annonces sur la stratégie IA et les projets en cours sont attendues.

App Meta AI : une refonte est possible pour clarifier ses usages (contrôle des lunettes + chatbot autonome).

Un contexte décisif pour Meta

Avec déjà plusieurs millions de lunettes Ray-Ban Meta vendues et un marché des wearables dopé par l’IA, Meta veut conforter sa place de leader. Mais la compétition est féroce, entre Google, Apple et les start-up spécialisées.

Le Meta Connect 2025 pourrait être l’occasion pour Zuckerberg de montrer que son pari sur l’IA et les lunettes intelligentes n’est pas seulement une vision, mais un business déjà concret.