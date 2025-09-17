Accueil » Nothing OS 4.0 : une mise à jour centrée sur la simplicité et le contrôle utilisateur

Nothing OS 4.0 : une mise à jour centrée sur la simplicité et le contrôle utilisateur

Nothing vient d’annoncer Nothing OS 4.0, sa prochaine grande mise à jour logicielle, présentée comme une évolution de sa philosophie : offrir une expérience mobile simple, fluide et « humaine ».

Dévoilée après le lancement du Nothing Phone (3), cette version entrera bientôt en bêta ouverte et promet un design affiné, des performances optimisées et plus de transparence sur l’usage de l’IA.

Nothing OS 4.0: Un design encore plus épuré

Avec Nothing OS 4.0, l’interface gagne en cohérence. Les écrans de verrouillage adoptent de nouvelles horloges minimalistes, tandis que les paramètres rapides sont simplifiés pour réduire le « bruit visuel ». L’objectif est clair : unifier le logiciel et le matériel pour une expérience plus fluide et esthétique.

La mise à jour introduit un Extra Dark Mode, pensé pour offrir des noirs plus profonds. En plus de réduire la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée, ce mode vise à améliorer l’efficacité énergétique des smartphones Nothing.

Le nouveau Pop-up View permet de garder deux icônes d’app flottantes à l’écran, facilitant la navigation rapide entre applications sans couper son flux de travail.

Performances et fluidité optimisées

Nothing a peaufiné la gestion des applis pour des lancements plus rapides et une meilleure réactivité générale. Le ressenti global devrait être plus fluide, même sur les tâches gourmandes.

Les applis appareil photo et galerie évoluent avec un design repensé et de nouveaux contrôles. Elles sont désormais dopées par le TrueLens Engine, qui promet des captures et une visualisation plus naturelles et instantanées.

Une IA sous contrôle de l’utilisateur

Grande nouveauté de Nothing OS 4.0 : les fonctionnalités d’IA seront transparentes et modulables. Un tableau de bord permettra de visualiser l’usage de l’IA, accompagné de statuts contextuels pour garder le contrôle sur son comportement.

La mise à jour apporte aussi :

un mode Always-On Display et un écran de verrouillage plus réactifs,

des contrôles de luminosité plus clairs,

une connectivité Wi-Fi et Bluetooth renforcée.

La bêta ouverte de Nothing OS 4.0 sera bientôt accessible, avec un aperçu exclusif d’Android 16. Le Nothing Phone (1) n’y aura pas droit : la promesse de 3 ans de mises à jour majeures est tenue, mais il recevra des mises à jour de sécurité jusqu’en 2026.