Accueil » Meta Connect 2025 : lunettes connectées, IA et un petit mot sur le métaverse ?

Meta Connect 2025 : lunettes connectées, IA et un petit mot sur le métaverse ?

Meta Connect 2025 : lunettes connectées, IA et un petit mot sur le métaverse ?

Le rendez-vous annuel de Meta, le Meta Connect 2025, est programmé dans quelques heures, ce jeudi 18 septembre à 2 heures du matin, et cette année, tout porte à croire que les lunettes intelligentes seront les stars du show.

Mais, Mark Zuckerberg devrait aussi profiter de sa keynote ce soir pour parler IA et métaverse, deux piliers de la stratégie de Meta.

Meta Connect 2025 : Lunettes connectées avec écran et bracelet de contrôle

Selon les rumeurs, Meta présentera une nouvelle paire de lunettes équipées d’un mini-écran dans l’œil droit, conçu pour afficher de petites infos (notifications, directions, messages), et d’un bracelet à électromyographie (sEMG), capable de lire les signaux électriques des mouvements de la main pour contrôler les lunettes par gestes.

Cette technologie vient de CTRL-Labs, racheté en 2019, et que Meta considère comme une future révolution de l’interaction homme-machine.

Le prix attendu est aux alentours de 800 dollars, mais avec une conception un peu plus épaisse et lourde que les modèles actuels. Un teaser vidéo publié (et retiré) par Meta montre déjà des lunettes estampillées « Meta | Ray-Ban Display ».

Nouvelles Ray-Ban et Oakley sans écran

Meta ne compte pas délaisser ses modèles plus « classiques » :

Des Ray-Ban Meta 3e génération devraient être annoncées , avec des améliorations héritées de l’édition Oakley HSTN de 2025 (vidéo 3K, meilleure autonomie).

, avec des améliorations héritées de l’édition Oakley HSTN de 2025 (vidéo 3K, meilleure autonomie). Une paire de Oakley « Sphaera » avec caméra intégrée a aussi fuité, confirmant que Meta veut diversifier ses gammes.

Les ventes parlent d’elles-mêmes : 2 millions de Ray-Ban Meta écoulées selon EssilorLuxottica, preuve d’un vrai succès grand public.

Pas de nouveau Quest (pour l’instant)

Meta a sorti le Quest 3 en 2023 et le Quest 3S en 2024, mais rien n’indique l’arrivée d’un Quest 4 dès cette année. En revanche Meta planche sur un casque ultra-léger avec puissance déportée dans un « puck » externe (sortie prévue en 2026).

En outre, son système Horizon OS est désormais licencié à Lenovo et Asus. Ce dernier préparerait un casque VR « Tarius » avec suivi des yeux et du visage, qui pourrait être teasé à Connect.

Zuckerberg devrait aussi glisser un mot sur le métavers, même si ce n’est plus le sujet central.

Plus d’IA dans les applis et lunettes

Comme tous les géants de la tech, Meta surfe sur la vague IA. On attend :