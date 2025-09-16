Meta Connect : nouvelles Ray-Ban à écran et Oakley Sphaera fuitent avant l’annonce

Une vidéo non répertoriée—vite supprimée—de Meta a dévoilé deux grosses annonces qui devraient être officialisées lors du Meta Connect cette semaine :

une nouvelle paire de Ray-Ban avec affichage intégré et bracelet de contrôle ;

; une paire Oakley « Sphaera » au look enveloppant, avec caméra frontale sur le pont du nez.

UploadVR a repéré la vidéo et partagé des extraits révélateurs.

Ray-Ban « Display » : un écran… dans la branche droite

La vidéo comporte les mentions « Meta | Ray-Ban » et « Display ». On y voit :

un affichage dans le verre droit pour poser une question à Meta AI,

cartes et navigation directement dans le champ de vision,

traduction de panneaux en temps réel,

réponse à un chat en « écrivant » dans l’air.

Le bracelet sEMG façon Hypernova

Le clip montre aussi un bracelet qui capte les signaux musculaires (sEMG) du poignet pour piloter les lunettes—pile ce que CNBC décrivait plus tôt pour le projet « Hypernova ». En pratique : gestes ultra-discrets, latence faible, contrôle fin sans lever le téléphone.

Oakley « Sphaera »: sportif + caméra

Deuxième révélation : les Oakley Sphaera, des lunettes de sport, avec une caméra sur le pont—idéal pour capturer à hauteur des yeux sans obstruction. Meta prévoirait aussi une version translucide des Oakley HSTN, dans la lignée des Ray-Ban transparentes lancées l’an passé.

Mark Zuckerberg tient la keynote mercredi à 17 heures, heure de Paris. Vu la fuite, on s’attend à une officialisation complète : specs, prix, et calendrier de sortie.