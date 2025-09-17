Accueil » Consumer Reports demande à Microsoft de prolonger le support gratuit de Windows 10

Consumer Reports demande à Microsoft de prolonger le support gratuit de Windows 10

Alors que Microsoft prévoit de mettre fin au support gratuit de Windows 10 le 14 octobre 2025, l’organisation de défense des consommateurs Consumer Reports monte au créneau.

Dans une lettre adressée à Satya Nadella, le PDG de Microsoft, elle dénonce une décision qui risque de laisser des centaines de millions d’utilisateurs sans protection face aux cyberattaques.

Windows 10 : Des millions de PC concernés

Aujourd’hui encore, près de 46,2 % des utilisateurs dans le monde sont sous Windows 10 (chiffres d’août 2025). Selon les estimations, 200 à 400 millions d’ordinateurs ne peuvent pas passer à Windows 11 en raison des exigences matérielles (notamment l’absence de puce TPM 2.0 ou de processeur compatible).

Ces machines, souvent encore en parfait état de fonctionnement, deviendraient donc vulnérables dès l’arrêt des mises à jour gratuites.

Consumer Reports n’a pas mâché ses mots dans sa lettre :

Microsoft pousse ses clients à migrer vers Windows 11 au nom de la cybersécurité.

Mais en même temps, l’entreprise abandonne des millions d’utilisateurs à des failles potentielles.

L’organisation critique aussi le programme payant de Microsoft : les utilisateurs devront débourser 30 dollars par an pour prolonger la sécurité de leur PC Windows 10, une somme jugée excessive pour un service de base.

À cela s’ajoutent les options gratuites limitées, qui obligeraient les consommateurs à utiliser d’autres services Microsoft, renforçant sa position dominante sur le marché.

Un impact écologique et économique

Un autre organisme, le Public Interest Research Group (PIRG), alerte sur une conséquence dramatique : jusqu’à 400 millions d’ordinateurs parfaitement fonctionnels pourraient être jetés prématurément, faute de mises à jour de sécurité.

Cela représenterait non seulement un énorme gaspillage électronique, mais aussi un coût financier pour les particuliers et les entreprises, contraints de remplacer du matériel encore viable.

La demande : un support prolongé et gratuit

Consumer Reports réclame que Microsoft continue à assurer le support gratuit de Windows 10 au-delà d’octobre 2025, le temps que davantage de consommateurs puissent migrer vers Windows 11 ou remplacer progressivement leur matériel.

Selon l’association, Microsoft a une responsabilité morale vis-à-vis de ses clients et doit montrer l’exemple en matière de sécurité numérique et de durabilité.