240 millions de PC obsolètes menacent l’environnement à la fin du support de Windows 10

Un cabinet d’analystes avertit que la fin de la période de support de Windows 10 va entraîner un désastre écologique en termes d’abandon des vieux PC dans les sites d’enfouissement. Canalys a rédigé un article sur l’état du marché des PC et la date de fin de support de Windows 10, qui se situe en octobre 2025 — bien sûr, une date encore lointaine, mais qui se rapproche de plus en plus.

Le principal problème n’est pas seulement la fin du support de Windows 10 dans un peu moins de 2 ans, mais aussi le fait que les exigences matérielles pour Windows 11 — qui excluent les PC équipés d’anciens processeurs et les machines dépourvues de la fonctionnalité de sécurité Trusted Platform Module (TPM) 2.0 — signifient que ces ordinateurs ne seront probablement pas recyclés non plus.

Comme le dit Canalys : « Malgré les capacités croissantes du réseau de distribution à soutenir la circularité, les partenaires ne seront pas en mesure de remettre à neuf et de revendre des PC non pris en charge par Windows 11 ».

Au final, on estime que 240 millions de PC deviendront des déchets électroniques, ce qui représente environ un cinquième de tous les appareils Windows 10. Canalys le souligne en disant : « Si tous ces ordinateurs portables étaient pliés et empilés les uns sur les autres, ils formeraient une pile de 600 km plus haute que la lune ».

C’est une image dure et sombre, bien que Canalys observe également que Microsoft offre des moyens d’étendre le support de Windows 10 — moyennant un coût, naturellement. Vous pourrez payer pour que les mises à jour continuent d’être diffusées, comme ce fut le cas pour Windows 7 lorsque son support a expiré. En fait, vous pourrez ainsi continuer à bénéficier de trois années supplémentaires.

Une bonne nouvelle pour les fabricants, pas l’environnement

Le problème, c’est qu’avec Windows 7, Microsoft a considérablement augmenté les coûts de ce système pour chaque année supplémentaire. Canalys estime donc que cette solution ne sera probablement pas rentable pour la plupart des entreprises et des utilisateurs individuels, et que la mise à niveau vers un système Windows 11 sera la solution la plus raisonnable d’un point de vue financier.

Ce sera une bonne nouvelle pour les fabricants de PC, mais une moins bonne pour l’environnement. En effet, Canalys s’attend à ce que le marché des PC connaisse une nouvelle croissance l’année prochaine — de 8 % en 2024, en fait — contrairement à cette année, au cours de laquelle un effondrement des ventes a durement touché les vendeurs (Apple en particulier a eu des difficultés avec les ventes de Mac).

Bien sûr, on pourrait faire valoir que Windows 10 existe depuis 2015 et qu’en 2025, cela fera une décennie complète d’existence — et qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un système d’exploitation dure éternellement. Je suis d’accord avec cela, mais le problème est, comme je l’ai mentionné, que les exigences de Windows 11 (en particulier le besoin de TPM 2.0) sont complexes.

Après plusieurs appels à l’action très médiatisés sur ce front, comment Microsoft va-t-il réagir ? Nous verrons bien, mais il y a beaucoup de discussions autour des problèmes de déchets électroniques, et c’est un sujet sur lequel Microsoft s’est montré proactif ces derniers temps.