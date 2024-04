Fin de support Windows 10 : Vers des mises à jour sécurisées payantes

Vous n’y avez probablement pas beaucoup réfléchi, mais Windows 10 est sur le point d’arriver en fin de vie. La période de support du système d’exploitation devrait se terminer le 4 octobre 2025, date à laquelle il ne recevra plus de mises à jour ni de correctifs de sécurité. Et si vous ne pouvez pas encore utiliser Windows 11 ? Microsoft fournira des mises à jour étendues, moyennant un certain prix.

Microsoft ouvre officiellement les « Extended Security Updates » (ESU) pour les PC Windows 10 de ses clients. Les particuliers et les entreprises qui ne sont pas prêts à passer à Windows 11 peuvent gagner du temps et continuer à bénéficier de l’assistance logicielle pour Windows 10. Microsoft précise bien qu’il ne s’agit pas d’une solution à long terme, mais plutôt d’une mesure palliative : les utilisateurs devraient quand même passer à Windows 11 à un moment ou à un autre. Après tout, les ESU coûtent cher et ne dureront pas éternellement.

C’est la première fois que Microsoft propose des ESU aux consommateurs lambdas. Ce programme est généralement réservé aux entreprises et aux établissements d’enseignement.

Pour les entreprises, la première année de support étendu de Windows 10 coûtera 61 dollars par PC. Mais les licences ESU sont cumulatives, ce qui signifie que si vous adhérez à l’année 2, vous devez également payer pour l’année 1. Ces frais sont supprimés pour les clients de Windows 365 qui utilisent Windows 11 sur des PC Windows 10, et les entreprises qui utilisent une solution de gestion des mises à jour basée sur le cloud de Microsoft (comme Intune ou Autopatch) bénéficient d’une réduction de 25 % sur leur ESU de l’année 1. Les clients du secteur de l’éducation ne paient qu’un dollar pour les licences ESU.

Microsoft n’a pas encore annoncé le prix des licences ESU pour les particuliers. L’entreprise indique que ces informations seront communiquées ultérieurement sur sa page EOL destinée aux consommateurs.

Un pont temporaire vers Windows 11

On ne sait pas encore combien de temps durera ce programme. Mais, les ESU pour Windows 7 ont pris fin en janvier 2023, 3 ans après la fin de vie de Windows 7 en 2020. Si c’est une bonne indication, alors nous devrions nous attendre à ce que les ESU pour Windows 10 durent jusqu’à la fin de 2028, 13 ans après la sortie du système d’exploitation. Ce n’est certainement pas Windows XP — Microsoft a réussi à prendre en charge certaines versions de XP jusqu’en 2019, soit 18 ans après le lancement du produit — mais c’est une durée de vie tout à fait décente.

Bien entendu, à moins que le prix ne soit juste, très peu de personnes profiteront de l’offre de Microsoft. Si vous lisez ces lignes sur un ordinateur équipé de Windows 10, vous devriez envisager de le mettre à jour avant la date limite d’octobre 2025. Vous pourrez ainsi continuer à recevoir gratuitement les mises à jour logicielles et de sécurité de Windows 11.

Avec des exigences matérielles plus strictes pour Windows 11, de nombreux PC ne peuvent pas être mis à niveau vers le dernier système d’exploitation de Microsoft. Ce dernier encourage néanmoins les utilisateurs à franchir le pas vers Windows 11, promettant une expérience plus sécurisée et moderne. Malgré la gratuité de la mise à niveau pour les machines éligibles, la transition est lente, Windows 10 restant largement majoritaire parmi les utilisateurs de Windows.

Quel avenir pour les utilisateurs de Windows 10 ?

Alors que Windows 10 se dirige vers sa fin officielle, les utilisateurs sont face à un dilemme : payer pour des mises à jour de sécurité, migrer vers Windows 11, ou se tourner vers des alternatives. La décision de Microsoft d’introduire des mises à jour de sécurité payantes soulève des questions sur l’avenir de l’accès à des systèmes d’exploitation sécurisés pour tous.

Ce changement de stratégie de Microsoft pourrait redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur système d’exploitation, à une époque où la sécurité informatique est plus importante que jamais. Les mois à venir seront cruciaux pour observer l’évolution des choix des consommateurs et des entreprises face à cette nouvelle donne.