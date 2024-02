Transition écologique : ChromeOS Flex pour les anciens PC Windows 10

L’approche de la fin de vie de Windows 10 a suscité de nombreuses discussions sur le potentiel désastre environnemental qu’elle pourrait engendrer pour plusieurs raisons. Cependant, une solution pourrait résider dans l’une des armes secrètes de Google.

Microsoft cessera de prendre en charge Windows 10 en octobre 2025, laissant les millions d’ordinateurs qui ne peuvent pas exécuter Windows 11 avec un système d’exploitation obsolète et peu sûr. Google veut que les gens essaient quelque chose de différent : installer ChromeOS et transformer le PC en Chromebook.

Google propose depuis quelques années ChromeOS Flex (anciennement connu sous le nom de Neverware CloudReady), qui est une version modifiée de ChromeOS pouvant être installée sur des PC traditionnels à base de x86. Il ressemble et fonctionne comme le logiciel ChromeOS que l’on trouve sur les Chromebooks, avec le même navigateur Chrome complet, un temps de démarrage rapide et une interface simple à utiliser. Le système d’exploitation peut même être géré comme un Chromebook, ce qui a fait de ChromeOS Flex une alternative utile à Windows et Linux pour certaines organisations et entreprises.

Google a publié un article de blog qui présente ChromeOS Flex comme une option pour les PC Windows 10 qui n’ont pas de chemin de mise à niveau vers Windows 11, en raison d’exigences matérielles ou autres. En gros, au lieu de rester sous Windows 10 et de faire face à plus de problèmes de sécurité, ou de payer pour un nouveau PC qui peut exécuter Windows 11, vous pourriez essayer de passer à ChromeOS Flex. L’article de blog est principalement destiné aux entreprises et aux organisations ayant des flottes d’ordinateurs fonctionnant sous Windows, mais ChromeOS Flex peut également être installé pour un usage personnel.

Google explique dans son article que « ChromeOS Flex est conçu pour être rapide et efficace, afin d’aider votre équipe à être plus productive. Les appareils ChromeOS Flex démarrent rapidement, ne ralentissent pas avec le temps et se mettent à jour en arrière-plan toutes les quatre semaines. Si vous commencez à remarquer que vos appareils Windows ou Mac ralentissent ou sont confrontés à des problèmes de compatibilité, ChromeOS Flex peut leur redonner vie ».

Quelques limitations

Il s’agit d’une démarche marketing intelligente de la part de Google, mais ChromeOS Flex n’est pas une solution parfaite. Tout d’abord, il ne peut pas faire fonctionner les logiciels Windows, à l’exception d’applications spécifiques via une couche de compatibilité comme CrossOver. Si vous avez absolument besoin de jouer à des jeux PC ou d’utiliser la version Windows d’Excel, ChromeOS ne vous sera d’aucune utilité. Vous ne pouvez pas non plus exécuter d’applications Android ni utiliser le Google Play Store, comme c’est le cas avec ChromeOS sur la plupart des Chromebooks. ChromeOS Flex ne prend pas non plus en charge certains matériels et accessoires PC, tels que les lecteurs de CD et de DVD, les lecteurs d’empreintes digitales et les ports Thunderbolt.

Si vous souhaitez essayer ChromeOS Flex sur votre ancien PC, vous pouvez créer un programme d’installation à l’aide d’une clé USB. Si vous passez la plupart de votre temps dans un navigateur Web, c’est peut-être un bon choix, mais un Linux de bureau classique vous offrira plus de fonctionnalités et une plus grande bibliothèque de logiciels.

Fin de vie de Windows 10 : octobre 2025

Windows 10 ne mourra pas officiellement avant octobre 2025 (avec des mises à jour de sécurité optionnelles payantes par la suite), vous avez donc le temps d’expérimenter.

Espérons que Google puisse voir le véritable potentiel de ChromeOS Flex et agir en conséquence, non seulement pour son propre gain, mais aussi pour aider à éviter un désastre potentiel de déchets électroniques et prévenir un désastre environnemental sans précédent.