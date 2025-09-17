Accueil » Galaxy S26 Pro : des vitesses de charge inchangées, la déception se confirme

Alors que des rumeurs promettaient des améliorations côté batterie pour la future série Galaxy S26, une nouvelle fuite vient douch­er les espoirs. La certification CQC en Chine révèle que Samsung ne compte pas augmenter la puissance de charge par rapport à la génération précédente.

25 W pour les Galaxy S26 Pro et Edge, 45 W pour le Galaxy S25 Ultra

Selon le document de certification relayé par SamMobile, les modèles Galaxy S26 Pro et S26 Edge seraient limités à une charge rapide de 25 W, tandis que le Galaxy S26 Ultra resterait sur du 45 W.

Ces chiffres confirment les déclarations récentes du leaker IceUniverse, qui avait déjà évoqué l’absence d’évolution dans ce domaine.

Sur le marché, cette stratégie risque de faire grincer des dents :

Des marques comme OnePlus ou Xiaomi proposent déjà depuis longtemps du 100W ou plus.

Même Apple a amélioré ses iPhone 17 avec une charge à 40W, réduisant l’écart avec Samsung.

En maintenant des vitesses de charge modestes, Samsung prend le risque de sembler à la traîne, surtout face à des utilisateurs qui attendent plus de confort au quotidien.

Batterie, caméras et design à la rescousse ?

Si ces vitesses restent figées, Samsung devra compenser ailleurs :

Une autonomie améliorée grâce à des batteries plus optimisées.

Des nouveautés en matière de design et d’écran, afin de garder un avantage concurrentiel.

Côté photo, les rumeurs sont mitigées : certaines sources évoquent le recyclage des capteurs actuels pour le S26 Ultra, ce qui pourrait également décevoir.

Un pari risqué pour Samsung

En 2024, Samsung avait surpris agréablement avec le Galaxy Z Fold 7, alors que les attentes étaient faibles au départ. On peut donc espérer un effet de surprise similaire avec la série S26. Mais à ce stade, les iPhone 17 et leurs nombreuses améliorations mettent une réelle pression sur le géant coréen.