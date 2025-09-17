Accueil » OPPO Find X9 Pro : plus de 4 millions de points sur AnTuTu et une révolution photo annoncée

OPPO Find X9 Pro : plus de 4 millions de points sur AnTuTu et une révolution photo annoncée

OPPO Find X9 Pro : plus de 4 millions de points sur AnTuTu et une révolution photo annoncée

Le prochain OPPO Find X9 Pro n’est pas encore officiel, mais la marque a déjà commencé à chauffer l’ambiance.

Zhou Yibao, responsable de la gamme Find, a révélé cette semaine que l’édition Satellite Communication du Find X9 Pro a obtenu 4 045 997 points sur AnTuTu, un score qui le place directement au sommet des classements Android.

Un SoC MediaTek Dimensity 9500 surpuissant

Ce score record s’explique en partie par la présence du Dimensity 9500, le nouveau processeur haut de gamme de MediaTek, doté de :

1 cœur Cortex-X930 cadencé à 4,21 GHz

3 cœurs Cortex-X930 à 3,5 GHz

4 cœurs Cortex-A730 à 2,7 GHz

Un design full big-core pensé pour maximiser les performances, notamment en multitâche et en traitement graphique.

Une « révolution de la qualité d’image »

Dans un post détaillé publié plus tôt cette semaine, Liu Zuohu (fondateur de OnePlus et Chief Product Officer d’OPPO) a promis une avancée majeure côté photo.

Le Find X9 Pro intégrera le seul objectif grand-angle du marché capable de gérer une triple exposition dynamique. Il sera accompagné du téléobjectif ultra-clair de 200 mégapixels le plus puissant de l’industrie, conçu pour offrir des images détaillées même à très longue distance.

OPPO étend sa technologie Ultra-level Danxia à l’ensemble du trio de capteurs arrière, assurant une restitution fidèle des couleurs et une meilleure coordination entre les caméras.

Partenariat renforcé avec Hasselblad

Comme les précédents modèles, le Find X9 Pro bénéficiera du color tuning Hasselblad. Nouveauté : un kit magnétique photo co-développé avec Hasselblad, pensé pour enrichir les possibilités créatives.

La gamme Find X9 (incluant le X9 Pro et probablement un X9 standard) sera dévoilée officiellement en octobre en Chine.