Galaxy S26 Ultra : plus fin mais avec un énorme bloc photo et presque le même poids

Le Galaxy S26 Ultra fait beaucoup parler de lui à l’approche de son lancement prévu début 2026. Selon les dernières rumeurs partagées par le célèbre leaker Ice Universe, le prochain ultra-flagship de Samsung sera bien plus fin que son prédécesseur… mais sans vraiment être plus léger.

Le Galaxy S25 Ultra lancé en 2025 affichait 218 g pour 8,2 mm d’épaisseur. Le Galaxy S26 Ultra, lui, serait réduit à 7,9 mm, mais avec un poids quasi identique : 217 g. Une perte d’à peine 1 gramme qui semble dérisoire au vu de l’effort de design.

Pourquoi une telle stagnation du poids ? La réponse se trouve à l’arrière du téléphone.

Galaxy S26 Ultra : Un bloc photo massif de 4,5 mm

Le module photo du S25 Ultra mesurait 2,4 mm d’épaisseur. Celui du Galaxy S26 Ultra grimperait à 4,5 mm, ce qui porterait l’épaisseur totale du smartphone à 12,4 mm une fois posé sur une surface plane.

Autrement dit, le gain de finesse du châssis est compensé par un bloc photo encore plus imposant, destiné à accueillir les capteurs nouvelle génération.

Même avec ses 217 g, le Galaxy S26 Ultra resterait dans la tranche basse des ultra-flagships :

iPhone 17 Pro Max : 231 g

Pixel 10 Pro XL : 232 g

Xiaomi 15 Ultra/vivo X200 Ultra : 229 g

Le problème n’est donc pas tant le poids brut que sa répartition. Si une grande partie de la masse est concentrée au niveau du bloc photo, cela pourrait déséquilibrer le téléphone en main et gêner l’expérience utilisateur.