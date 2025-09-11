Accueil » Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge : toujours limités à 25 W de charge rapide ?

Alors que Samsung met tout en œuvre pour faire du Galaxy S26 Ultra le meilleur smartphone Android de 2026, une nouvelle fuite jette un froid sur les modèles Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge.

Selon le leaker @UniverseIce, ces deux variantes seraient encore limitées à 25 W de charge filaire, une vitesse jugée trop faible face aux standards actuels du haut de gamme.

25 W en 2026, un vrai problème ?

Si l’on en croit cette fuite, les Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge reprendraient la même limitation que les Galaxy S25, S25 Plus et même que les S20 sortis… en 2020. Autrement dit, aucune évolution depuis plus de 5 ans sur ce point.

En comparaison, Apple a relevé la barre avec l’iPhone 17, désormais compatible avec des adaptateurs 40 W ou plus. De son côté, OnePlus 13 monte à 100 W, et même Google propose 30 à 45W sur ses Pixel 10 Pro.

Le plus étonnant, c’est que même le Galaxy S25 FE, un modèle plus abordable, bénéficie déjà de 45W de charge. Difficile d’imaginer que Samsung puisse justifier un tel écart technologique entre sa Fan Edition et ses futurs modèles « Pro » censés représenter le haut du panier.

Fuite crédible ou intox ?

Tout cela reste à prendre avec des pincettes. Samsung devrait logiquement améliorer la fiche technique de ses modèles Pro et Edge pour justifier leur positionnement premium. Maintenir une charge à 25 W paraîtrait suicidaire face à Apple, OnePlus et Xiaomi, qui misent sur des batteries plus grandes et des vitesses de charge fulgurantes.

En clair : soit la fuite est erronée, soit Samsung réserve une très mauvaise surprise à ses fans. Réponse attendue début 2026, lors de la présentation officielle de la série Galaxy S26.