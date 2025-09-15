Apple prépare plus de 10 nouveautés d’ici 2026 : iPad M5, iPhone 17e, HomeHub et plus

L’événement iPhone 17 est derrière nous, mais Apple ne compte pas lever le pied. Selon Mark Gurman (Power On, Bloomberg), le calendrier produit des 12 prochains mois est tout simplement surchargé : nouvelles puces M5, Vision Pro rafraîchi, AirTag 2… et surtout une entrée enfin sérieuse dans la maison connectée.

Apple : Le calendrier des lancements à surveiller

D’après Gurman, voici les grandes étapes de la roadmap Apple :

iPad Pro M5 → attendu dès octobre 2025

iPhone 17e → successeur de l’iPhone 16e, équipé du A19, premier semestre 2026

Nouvel écran externe → héritier du Pro Display XDR/Studio Display, prévu fin 2025 ou début 2026

Vision Pro (refresh) & AirTag 2 → mise à jour mineure + nouveau tracker, Vision Pro 2 attendu seulement en 2027

MacBook Pro & Air M5 → lancement prévu début 2026

Apple TV & HomePod mini → meilleure intégration de Siri, processeurs plus rapides

Smart Home Hub → premier appareil entièrement dédié à la maison connectée, prévu pour printemps 2026

Le Smart Home Hub, l’arme secrète d’Apple ?

Jusqu’ici, HomeKit restait à la traîne face à Google Home et Amazon Alexa. Avec un hub maison, Apple pourrait enfin offrir une expérience centralisée, fluide et surtout confidentielle, boostée par le nouvel on-device Siri.

Selon les premières rumeurs, il pourrait s’agir d’un écran tactile de 6 pouces, compatible FaceTime, mural ou posé sur un meuble, fonctionnant sous un dérivé de homeOS. De quoi transformer HomeKit en un vrai concurrent crédible.

Mac et iPad : place au M5

L’arrivée du M5 marquera une nouvelle étape, avec plus de puissance pour les tâches d’IA.

Le MacBook Pro M5 est attendu comme la star début 2026.

L’iPad Pro M5 devrait ouvrir le bal dès octobre 2025, avec un design plus fin et une meilleure autonomie.

Un Mac Pro M5 plus modulaire pourrait aussi voir le jour, pour séduire les créatifs et pros du rendu 3D.

Vision Pro : le grand pari continue

Apple ne lâche pas la réalité mixte, mais la nouvelle version pour 2025 de son Vision Pro sera une mise à niveau légère : processeur plus rapide, nouveau bandeau, pas de révolution. Le vrai successeur arrivera en 2027. En clair : Apple peaufine, mais reste en attente d’un format plus léger et abordable.

AirTag 2, HomePod mini, Apple TV : les petits plus

AirTag 2 : meilleure autonomie et portée élargie.

HomePod mini 2 : audio amélioré, Siri dopé à l’IA.

Apple TV: possible support de l’8K et SoC plus musclé.

Apple sort de sa zone de confort. La vraie révolution ne viendra pas d’un énième iPhone, mais bien de sa stratégie maison connectée et IA locale. Le Smart Home Hub pourrait être le produit pivot qui change tout, en offrant une expérience cohérente, fluide et privée — le fameux « it just works ».