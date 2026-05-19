Après des années à explorer le terrain de la santé connectée via Fitbit et le Pixel Watch, Google passe enfin à l’étape supérieure. La firme de Mountain View vient d’officialiser le Google Health Coach, un assistant santé dopé à Gemini qui ambitionne de devenir un véritable compagnon de bien-être au quotidien.

Intégré à une nouvelle application baptisée Google Health — qui remplace officiellement Fitbit — ce coach virtuel promet un suivi ultra-personnalisé mêlant activité physique, sommeil, nutrition, récupération et données médicales. Une vision ambitieuse où l’intelligence artificielle ne se contente plus de mesurer vos pas : elle cherche désormais à comprendre votre mode de vie.

De Fitbit AI Coach à Google Health Coach : une transition stratégique

Le Google Health Coach n’arrive pas par surprise. Google préparait le terrain depuis plusieurs mois. Lors de son événement Made by Google en août 2025, l’entreprise avait déjà présenté une première version du projet sous le nom de Fitbit AI Coach. Une phase bêta avait ensuite été lancée pour les abonnés Fitbit Premium sur Android, avant un déploiement progressif sur iOS.

Cette période de test a servi de laboratoire grandeur nature. Google affirme avoir utilisé les retours des utilisateurs pour affiner l’expérience, améliorer les recommandations et ajuster les interactions avec Gemini.

Le changement de nom marque surtout un repositionnement plus profond. En abandonnant progressivement la marque Fitbit au profit de Google Health, la société cherche à unifier son écosystème santé autour de Google et de son IA maison.

Cette évolution en dit long sur la stratégie actuelle de l’entreprise : transformer Gemini en couche intelligente capable d’orchestrer l’ensemble des services Google, y compris les usages liés à la santé et au bien-être.

Une sortie mondiale prévue dès aujourd’hui

Le lancement officiel du Google Health Coach accompagnera l’arrivée de la nouvelle application Google Health ce mardi 19 mai. Le déploiement sera progressif jusqu’au 26 mai, date qui coïncidera également avec la commercialisation du Fitbit Air.

Dans un premier temps, les fonctionnalités du coach seront réservées aux appareils Fitbit et Pixel Watch. Google précise toutefois qu’une compatibilité avec d’autres dispositifs arrivera par la suite.

Les utilisateurs ne possédant pas encore d’appareil compatible pourront malgré tout télécharger l’application Google Health afin d’être avertis lorsque le service sera disponible sur leur matériel.

Un assistant santé qui apprend votre quotidien

Le cœur du Google Health Coach repose sur une idée simple : créer une expérience de coaching dynamique et contextuelle. Dès l’installation, l’utilisateur devra répondre à une série de questions sur ses objectifs, ses habitudes, son niveau d’activité, son équipement sportif, ses éventuelles blessures ou encore son mode de vie.

L’objectif est clair : permettre à Gemini de construire une compréhension globale du quotidien de l’utilisateur afin d’adapter ses recommandations en temps réel.

Le système croisera ensuite plusieurs sources de données :

activité physique ;

sommeil et récupération ;

alimentation ;

suivi du cycle ;

météo locale ;

données issues des appareils connectés ;

dossiers médicaux pour les utilisateurs qui acceptent le partage.

Google veut ainsi dépasser le simple tableau de bord fitness pour proposer un véritable accompagnement intelligent.

Dans l’onglet « Aujourd’hui », l’application affichera des conseils contextualisés, des alertes ou des ajustements de routine selon votre état de fatigue, votre niveau de récupération ou vos habitudes récentes.

Une fonction « Ask Coach » permettra également de dialoguer directement avec Gemini pour obtenir des réponses personnalisées sur le sport, le sommeil, la nutrition ou la récupération.

Photos, voix et dossiers médicaux : l’IA devient omniprésente

Google pousse particulièrement loin l’automatisation du suivi. Le coach pourra enregistrer des séances de sport via des commandes vocales, analyser des photos de repas pour fournir une estimation nutritionnelle ou encore interpréter une photo d’un tableau d’entraînement dans une salle de sport.

Aux États-Unis, les utilisateurs pourront aussi synchroniser leurs dossiers médicaux afin de poser des questions sur leurs résultats d’analyses, leurs traitements ou leur historique médical.

L’ambition est évidente : réduire au maximum les frictions liées au suivi santé pour rendre les interactions avec l’application plus naturelles.

Apple semble vouloir transformer ses AirPods en dispositifs de santé intelligents ; Google, de son côté, mise sur Gemini pour faire du smartphone un véritable assistant médical et sportif de proximité.

Des recommandations qui s’adaptent à votre récupération

Le Google Health Coach ne se limite pas à l’analyse passive. L’onglet Fitness proposera chaque semaine un programme d’entraînement ajusté selon les objectifs personnels, le niveau d’énergie et la récupération de l’utilisateur.

Il sera également possible de générer des séances complètes en langage naturel. Demander « une séance cardio de 30 minutes sans matériel » suffira pour obtenir un entraînement détaillé.

Le volet sommeil adoptera la même logique. Plutôt que de simplement afficher des statistiques, Gemini cherchera à identifier des tendances sur la durée : régularité des horaires, qualité du repos, impact du stress ou du cycle hormonal.

Google indique également avoir entièrement repensé les fonctionnalités liées au suivi du cycle, à la nutrition et au bien-être mental.

L’idée est de créer des corrélations entre ces différents paramètres afin d’adapter les recommandations. Si une mauvaise nuit affecte votre récupération ou si une phase du cycle influence votre énergie, le coach ajustera automatiquement les conseils sportifs proposés.

Une IA encadrée par des experts de la santé

Consciente des inquiétudes autour de l’IA dans le domaine médical, Google insiste sur le fait que le Health Coach s’appuie sur des recherches scientifiques et des principes de santé validés.

L’entreprise affirme avoir collaboré avec un comité d’experts composé de médecins, cliniciens et spécialistes du sport afin d’encadrer les recommandations générées par Gemini.

Le basketteur Stephen Curry et son équipe de préparation physique ont également participé au développement du produit, notamment sur les aspects liés à la récupération et à la fixation d’objectifs.

Google cherche ici à rassurer sur un point essentiel : dans un secteur où les hallucinations de l’IA peuvent avoir des conséquences sensibles, la crédibilité scientifique devient un argument commercial majeur.

La confidentialité comme argument concurrentiel

Sur la question des données personnelles, Google reprend un engagement déjà formulé lors du rachat de Fitbit. L’entreprise affirme que les données de santé et de bien-être des utilisateurs ne seront pas utilisées pour la publicité ciblée de Google Ads.

Cette promesse apparaît stratégique à un moment où les géants de la tech cherchent à convaincre les utilisateurs de confier des informations toujours plus sensibles à leurs plateformes.

Dans la santé connectée, la confiance devient aussi importante que la technologie elle-même.

Un abonnement à 8,99 euros par mois

Le Google Health Coach sera inclus dans l’abonnement Google Health Premium, nouvelle appellation de Fitbit Premium. Les tarifs restent inchangés : 8,99 euros par mois et 89 euros par an. Les abonnés actuels à Fitbit Premium conserveront automatiquement leur accès.

Google ajoute également un avantage stratégique pour ses offres IA. Les abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra bénéficieront désormais de Google Health Premium sans coût supplémentaire.

Le Fitbit Air inclura aussi trois mois d’abonnement offerts.

Google prend une longueur d’avance sur Apple

Le timing de cette annonce n’a rien d’anodin. Alors qu’Apple aurait récemment ralenti ou suspendu certains projets liés à un coach santé intelligent, Google semble prêt à occuper le terrain.

Avec Gemini, la firme dispose déjà d’une infrastructure IA capable de traiter du langage naturel, d’analyser des données complexes et de générer des recommandations contextualisées.

Reste désormais une question essentielle : cette promesse de coaching intelligent survivra-t-elle à l’usage quotidien ?

Car dans l’univers de la santé connectée, l’enjeu ne se résume pas à accumuler des données. Le véritable défi consiste à transformer ces informations en conseils réellement utiles, fiables et suffisamment pertinents pour modifier durablement les habitudes des utilisateurs.

Si Google réussit ce pari, le Google Health Coach pourrait devenir l’une des premières grandes démonstrations concrètes de l’IA personnelle appliquée à la santé.