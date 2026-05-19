Google semble préparer une gestion plus visible des quotas dans Gemini. Une capture partagée sur X montre une nouvelle section indiquant que les « limites du forfait déterminent combien vous pouvez utiliser Gemini dans le temps », avec une barre de progression du quota consommé.

Google détaille déjà officiellement des limites selon les abonnements Gemini, avec des plafonds variables pour les prompts, la génération d’images, Deep Research ou les fonctions agentiques. Ces limites peuvent changer selon la demande, les tests et la disponibilité.

La fin progressive de l’IA gratuite illimitée

Cette évolution n’a rien de surprenant. Faire tourner des modèles avancés coûte extrêmement cher : chaque requête, image ou longue conversation mobilise du calcul. Google a donc tout intérêt à rendre ces limites plus lisibles — et à pousser les utilisateurs intensifs vers ses offres payantes.

Le risque, pour Gemini, est évident : contrairement à un écosystème fermé, un chatbot se remplace vite. Si l’expérience gratuite devient trop restrictive, les utilisateurs peuvent basculer vers ChatGPT, Claude ou d’autres alternatives en quelques minutes.

Un test encore limité, mais révélateur

Pour l’instant, rien n’indique que Google ait généralisé ces limites hebdomadaires. La page d’aide officielle parle surtout de plafonds quotidiens et précise que l’accès peut évoluer selon les expérimentations.

Mais le signal est clair : l’âge d’or des assistants IA gratuits, généreux et presque sans friction touche à sa fin. Gemini ne veut plus seulement attirer les utilisateurs. Il veut apprendre à mesurer, rationner et monétiser leur dépendance.