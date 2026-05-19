Apple préparerait l’une des évolutions les plus importantes de l’application Raccourcis depuis son lancement. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, iOS 27 permettrait bientôt de créer des automatisations simplement en décrivant ce que l’on veut faire en langage naturel.

Une approche qui pourrait enfin rendre l’un des outils les plus puissants d’iOS accessible au grand public.

Apple veut simplifier l’automatisation avec l’IA

Aujourd’hui, Raccourcis reste un outil apprécié des utilisateurs avancés, mais souvent intimidants pour le reste des possesseurs d’iPhone. Construire une automatisation implique de manipuler des blocs d’actions, des variables et une logique visuelle parfois complexe.

Avec iOS 27, Apple chercherait à changer complètement cette expérience.

Selon Bloomberg, l’application afficherait désormais une invite du type : « Que voulez-vous que votre raccourci fasse ? ». L’utilisateur pourrait simplement décrire son besoin, et l’IA construirait automatiquement le raccourci correspondant.

Concrètement, cela pourrait permettre de créer en quelques secondes des automatisations comme : résumer automatiquement des PDF, lancer une routine domotique, organiser un agenda, ou enchaîner plusieurs actions entre applications. Apple semble vouloir transformer Raccourcis en couche d’orchestration intelligente de l’iPhone.

L’IA d’Apple veut devenir utile, pas seulement spectaculaire

Cette stratégie est intéressante, car elle diffère légèrement de celle de Google ou OpenAI. Là où Gemini ou ChatGPT misent beaucoup sur la conversation et les assistants généralistes, Apple semble chercher à intégrer l’IA directement dans les usages système existants.

Et, Raccourcis est probablement l’endroit idéal pour cela.

L’application possède déjà un accès profond à iOS, aux apps natives et à HomeKit. Si Apple réussit à traduire une intention humaine en automatisation fonctionnelle, cela pourrait devenir l’une des implémentations IA les plus concrètes de l’écosystème Apple.

Les outils d’écriture vont aussi évoluer

Apple préparerait également une nouvelle génération d’Outils d’écriture, ses fonctions d’écriture assistée par IA. Parmi les nouveautés évoquées : un correcteur grammatical avancé proche de Grammarly, des suggestions de réécriture, et une interface translucide affichant le texte original et les modifications proposées. L’utilisateur pourrait accepter ou refuser les changements individuellement, ce qui reste cohérent avec la philosophie d’Apple : garder le contrôle humain au centre de l’expérience.

Autre nouveauté plus légère, mais révélatrice : iOS 27 pourrait intégrer des fonds d’écran générés par IA via Image Playground.

Apple rejoindrait ainsi Google et Samsung sur un terrain devenu presque incontournable dans les interfaces modernes : la personnalisation générative.

Apple joue une partie importante à la WWDC 2026

Toutes ces nouveautés devraient être dévoilées lors de la WWDC 2026. Mais, derrière les fonctions elles-mêmes, l’enjeu est plus large. Après plusieurs années où Apple Intelligence a donné l’impression d’arriver tard face à Gemini ou ChatGPT, Apple doit désormais montrer qu’elle peut proposer une IA réellement intégrée à l’expérience utilisateur.

Et paradoxalement, la fonction la plus impressionnante ne sera peut-être pas un Siri conversationnel ou une démonstration spectaculaire.

Ce pourrait être quelque chose de beaucoup plus simple : permettre à n’importe quel utilisateur de transformer une idée en automatisation sans jamais toucher une ligne de logique.