Elon Musk vient d’essuyer un revers important face à OpenAI. Un jury fédéral à Oakland a donné raison à OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman et Microsoft, estimant que les plaintes de Musk avaient été déposées trop tard au regard des délais légaux.

Une affaire spectaculaire, tranchée sur un point technique

Musk accusait ses anciens cofondateurs d’avoir « volé une organisation caritative » en transformant OpenAI, initialement pensée comme une structure à but non lucratif, en empire commercial adossé à Microsoft.

Mais, le jury n’a pas eu à trancher pleinement le récit moral de l’affaire : il a retenu l’argument du délai de prescription.

Le procès avait pourtant exposé toute l’histoire tendue d’OpenAI : départ de Musk en 2018, montée en puissance d’Altman, partenariat stratégique avec Microsoft, puis bataille autour de la mission originelle de l’entreprise. Mais juridiquement, la question centrale était plus étroite : Musk avait-il attendu trop longtemps pour agir ? La réponse du jury est oui.

OpenAI respire avant son entrée en Bourse

Cette décision retire une menace majeure au-dessus d’OpenAI. Une victoire de Musk aurait pu rouvrir la question de la structure à but lucratif de l’entreprise et compliquer fortement ses ambitions d’IPO. Le verdict permet donc à OpenAI de poursuivre sa trajectoire d’IPO avec un risque juridique nettement réduit.

Microsoft a salué la décision, tandis que l’avocat de Musk, Marc Toberoff, a résumé la suite en un mot : « appel ». L’affaire n’est donc peut-être pas totalement terminée, mais OpenAI vient de remporter une victoire stratégique au meilleur moment.

Une bataille plus symbolique que juridique

Au fond, ce procès aura surtout mis en scène deux visions concurrentes de l’IA : celle d’un OpenAI devenu géant industriel, et celle d’un Musk qui affirme que la mission initiale a été trahie.

Mais dans la Silicon Valley de 2026, la morale pèse moins lourd que le calendrier procédural. Et cette fois, c’est le délai — plus que l’idéologie — qui a sauvé OpenAI.