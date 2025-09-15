Accueil » Google Doodle : un hommage à la Salsa pour le mois de l’héritage hispanique

Google remet les doodles animés à l’honneur, et cette fois-ci c’est la Salsa qui est célébrée. À l’occasion du Mois de l’héritage hispanique, un Google Doodle haut en couleurs rend hommage à cette musique et danse emblématique des communautés latino et afro-cubaines, devenue un phénomène mondial.

Un Google Doodle festif et interactif

Le Google Doodle du jour remplace les lettres de « Google » par des éléments visuels inspirés de la Salsa : un clavier, des chaussures de danse, une trompette, des percussions et un bouton Play qui invite à lancer une vidéo.

Un clic suffit pour plonger dans un mini-clip animé, où se mêlent musique, danse et instruments emblématiques de ce genre énergique.

La Salsa : rythme et héritage culturel

Née de la fusion de plusieurs styles comme le Son Cubano, la Rumba et le Mambo, la Salsa est portée par la percussion afro-cubaine et notamment la Clave, ce motif rythmique joué avec deux bâtons de bois qui sert de colonne vertébrale au genre.

Aujourd’hui, la Salsa se réinvente encore en s’associant au R&B ou au Funk, tout en gardant son énergie et son rôle fédérateur.

Un remix de 5 classiques emblématiques

Le Doodle propose un mashup inédit de cinq titres marquants de l’histoire de la Salsa :

I Like It—Pete Rodriguez (1967)

Mi Gente — Héctor Lavoe (1975)

Llorarás – Oscar de León (1979)

La Vida es un Carnaval — Celia Cruz (1998)

La Noche — Joe Arroyo

Ces morceaux, réinterprétés dans l’animation, rappellent la diversité et la richesse de la Salsa à travers les décennies.

Un message universel

En célébrant la Salsa, Google met en avant une musique qui incarne la joie, le partage et l’unité culturelle. De la Havane à New York, de l’Amérique Latine à l’Europe, la Salsa continue d’inspirer danseurs et musiciens de toutes générations.

Et ce Google Doodle marque aussi un retour attendu : c’est le premier Doodle vidéo depuis plusieurs mois dans l’espace francophone.