fermer
Google

Google Doodle : un hommage à la Salsa pour le mois de l’héritage hispanique

Google par Yohann Poiron le doodle Google Google Doodle Salsa
Google Doodle : un hommage à la Salsa pour le mois de l'héritage hispanique
Google Doodle : un hommage à la Salsa pour le mois de l'héritage hispanique

Google remet les doodles animés à l’honneur, et cette fois-ci c’est la Salsa qui est célébrée. À l’occasion du Mois de l’héritage hispanique, un Google Doodle haut en couleurs rend hommage à cette musique et danse emblématique des communautés latino et afro-cubaines, devenue un phénomène mondial.

Un Google Doodle festif et interactif

Le Google Doodle du jour remplace les lettres de « Google » par des éléments visuels inspirés de la Salsa : un clavier, des chaussures de danse, une trompette, des percussions et un bouton Play qui invite à lancer une vidéo.

Un clic suffit pour plonger dans un mini-clip animé, où se mêlent musique, danse et instruments emblématiques de ce genre énergique.

La Salsa : rythme et héritage culturel

Née de la fusion de plusieurs styles comme le Son Cubano, la Rumba et le Mambo, la Salsa est portée par la percussion afro-cubaine et notamment la Clave, ce motif rythmique joué avec deux bâtons de bois qui sert de colonne vertébrale au genre.

Aujourd’hui, la Salsa se réinvente encore en s’associant au R&B ou au Funk, tout en gardant son énergie et son rôle fédérateur.

Un remix de 5 classiques emblématiques

Le Doodle propose un mashup inédit de cinq titres marquants de l’histoire de la Salsa :

  • I Like It—Pete Rodriguez (1967)
  • Mi Gente — Héctor Lavoe (1975)
  • Llorarás – Oscar de León (1979)
  • La Vida es un Carnaval — Celia Cruz (1998)
  • La Noche — Joe Arroyo

Ces morceaux, réinterprétés dans l’animation, rappellent la diversité et la richesse de la Salsa à travers les décennies.

Un message universel

En célébrant la Salsa, Google met en avant une musique qui incarne la joie, le partage et l’unité culturelle. De la Havane à New York, de l’Amérique Latine à l’Europe, la Salsa continue d’inspirer danseurs et musiciens de toutes générations.

Et ce Google Doodle marque aussi un retour attendu : c’est le premier Doodle vidéo depuis plusieurs mois dans l’espace francophone.

Tags : doodleGoogleGoogle DoodleSalsa
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer