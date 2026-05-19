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GTA 6 : les précommandes du 18 mai semblent finalement être une fausse alerte

GTA 6 : les précommandes du 18 mai semblent finalement être une fausse alerte

Les fans de GTA 6 vont devoir garder leur carte bancaire au chaud. Après un week-end d’emballement autour d’une possible ouverture des précommandes le 18 mai, de nouveaux éléments suggèrent que Best Buy aurait simplement communiqué une mauvaise date. Rockstar n’a, pour l’instant, rien annoncé officiellement.

GTA 6 : Une rumeur partie d’un e-mail Best Buy

Tout est parti d’un e-mail affilié attribué à Best Buy, évoquant une campagne GTA 6 entre le 18 et le 21 mai 2026. La date a immédiatement enflammé les réseaux, d’autant qu’elle tombe juste avant les résultats financiers de Take-Two, prévus le 21 mai.

Mais, selon plusieurs messages relayés sur GTA Forums et Reddit, des e-mails internes indiqueraient désormais qu’aucune précommande ne serait lancée ce 18 mai. Ces éléments restent non publics et donc impossibles à vérifier totalement, mais ils ont suffi à refroidir une partie de la communauté.

La seule certitude demeure la date de sortie officielle : GTA 6 est prévu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, comme l’a confirmé Rockstar.

Pour le reste — précommandes, prix, éditions spéciales, troisième trailer — rien n’est encore confirmé. Et avec Rockstar, c’est souvent là que réside le vrai signal : tant que le studio ne parle pas, tout le reste reste du bruit.

Une attente devenue incontrôlable

Cette séquence montre à quel point GTA 6 dépasse désormais le simple calendrier marketing. Un e-mail marchand, une capture floue ou une ligne de backend suffit à déclencher une onde de choc mondiale.

Les précommandes arriveront probablement dans les prochains mois. Mais ce 18 mai ressemble surtout à une répétition générale du chaos que provoquera la vraie annonce.